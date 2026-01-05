Période de consultation publique sur les résumés des descriptions initiales du projets et possibilité d'aide financière

OTTAWA, ON, le 5 janv. 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a accepté les descriptions initiales des projets d'IESO Nova Scotia pour deux projets distincts de centrales électriques au gaz naturel qui seront développés dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse. L'un des projets serait situé à Marshdale et l'autre à Salt Springs. Tel qu'il est proposé, chaque projet, produirait jusqu'à 300 mégawatts d'électricité grâce à des turbines à combustion à cycle simple et fonctionnerait au besoin pour maintenir la fiabilité du réseau électrique lors qu'une source d'énergie renouvelable ne répondrait pas à la demande. Chaque projet devrait avoir une durée de vie d'au moins 30 ans.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner les résumés des descriptions initiales des projets et à formuler des observations sur les projets proposés :

Comment puis-je participer?

Visitez la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 90111 pour le projet de centrale électrique au gaz naturel Marshdale et 90114 pour le projet de centrale électrique au gaz naturel Salt Springs) pour :

Soumettre des commentaires en ligne d'ici le 9 février 2026 à 23 h 59. Les commentaires doivent être fondés sur les connaissances locales, régionales ou autochtones du site ou du milieu environnant, ou fournir toute autre information pertinente susceptible d'aider à la réalisation de cette évaluation. Les commentaires reçus aideront l'AEIC à préparer le sommaire des questions pour chaque projet, à déterminer si des évaluations d'impact sont nécessaire et à cibler ses interventions.





En savoir plus sur les prochaines séances d'information qui auront lieu les 20 et 21 janvier (en mode virtuel). Vous êtes invités à assister à une séance pour en savoir plus sur les projets, le processus d'évaluation et la manière de formuler des commentaires.





Vous abonner pour recevoir des notifications.

Les participants qui ont des questions sur l'évaluation ou qui souhaitent apporter leur contribution sous une forme différente peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected] ou [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans les dossiers des projets. Le cas échéant, les commentaires reçus pour un projet seront pris en compte pour l'autre projet.

L'AEIC soutient la participation aux évaluations par le biais de son Programme d'aide financière aux participants. Les questions portant sur ce programme doivent être envoyées par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1‑866‑582‑1884.

