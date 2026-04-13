Période de consultation publique sur le résumé de l'étude d'impact

OTTAWA, ON, le 13 avril 2026 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

Le comité d'évaluation conjoint (le comité conjoint) composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et du Gouvernement de la Nation Crie, réalise une évaluation d'impact fédérale pour le projet minier Shaakichiuwaanaan, une nouvelle mine hybride (ciel ouvert et souterraine) de lithium, située en Eeyou Istchee Baie-James, au Québec.

Le comité conjoint invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de l'étude d'impact du promoteur et à lui faire part de leurs commentaires. Ce document identifie les effets potentiels du projet sur l'environnement, en particulier sur les composantes fédérales du projet, notamment les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs ainsi que sur les peuples autochtones et les mesures proposées pour les atténuer.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 89271). Le résumé de l'étude d'impact du promoteur est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent faire part de leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AIEC en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Les commentaires seront acceptés jusqu'au 28 mai 2026 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la troisième des quatre occasions offertes aux peuples autochtones et au public de présenter des commentaires dans le cadre du processus d'évaluation d'impact du projet. Les commentaires reçus au cours de cette période de consultation aideront le comité conjoint à préparer une version provisoire du rapport d'évaluation d'impact du projet et contribueront à éclairer les prochaines étapes du processus d'examen.

Abonnez-vous aux notifications liées au projet du Registre canadien d'évaluation d'impact.

Quel est le projet proposé?

Ressources PMET propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle mine hybride, soit à ciel ouvert et souterraine, de lithium, située à environ 220 kilomètres à l'est de Radisson, au Québec. Tel qu'il est proposé, le projet minier Shaakichiuwaanaan comprendrait une usine de traitement du minerai, une usine de traitement des eaux, un campement pour les travailleurs, ainsi que des aires d'entreposage pour les stériles, les résidus miniers et le minerai. La mine produirait environ 11 000 tonnes de minerai par jour pour une durée de vie de 21 ans.

Suivez-nous sur X : @AEIC_IAAC, Facebook: Environnement et ressources naturelles au Canada, LinkedIn: Agence d'évaluation d'impact du Canada ou YouTube : @AEIC_IAAC.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected].