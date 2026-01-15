Disponibilité d'une aide financière aux participants

OTTAWA, ON, le 15 janv. 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) met à la disposition des peuples autochtones et du public une aide financière pour favoriser leur participation au processus d'évaluation d'impact du projet minier Shaakichiuwaanaan, une nouvelle mine de lithium à ciel ouvert et souterraine, située à l'est de Radisson, au Québec.

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation aux prochaines étapes du processus d'évaluation d'impact. Les prochaines étapes comprennent l'examen et la formulation de commentaires sur le résumé de l'étude d'impact du promoteur ainsi que la version provisoire du rapport d'évaluation d'impact de l'AEIC et des conditions potentielles.

Les demandes reçues d'ici le 16 février 2026 seront prises en compte.

Pour obtenir plus d'informations sur le programme d'aide financière aux participants, y compris les critères d'admissibilité et le formulaire de demande, veuillez consulter la page d'accueil du projet sur le site Web du Registre, numéro de référence 89271, puis cliquez sur « Aide financière aux participants ». Vous pouvez également communiquer avec un représentant du programme d'aide financière aux participants en écrivant à [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884. Les détails du projet sont également disponibles sur la page d'accueil du projet.

Pour la prochaine étape, l'AEIC annoncera le début de la période de consultation publique sur le résumé de l'étude d'impact du promoteur.

Restez à l'affût sur le projet en suivant l'AEIC sur X: @AEIC_IAAC #Shaakichiuwaanaan ou abonnez-vous aux notifications du Registre canadien d'évaluation d'impact.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC par courriel à [email protected].