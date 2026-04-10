Période de consultation publique et séances d'information sur les versions provisoires des lignes directrices individualisées intégrées relatives à l'étude d'impact et du plan de participation du public

OTTAWA, ON, le 10 avril 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réalisent une évaluation intégrée pour le projet de dépôt souterrain en couches géologiques profondes du combustible nucléaire irradié du Canada,

un nouveau dépôt de déchets nucléaires, situé 21 kilomètres au sud-est de la Nation ojibwée Wabigoon Lake et 43 kilomètres au nord-ouest du canton d'Ignace (Ontario).

Dans le cadre de l'étape préparatoire de l'évaluation intégrée, l'AEIC et la CCSN invitent les nations et communautés autochtones et le public à examiner, et à soumettre des commentaires sur :

la version provisoire des lignes directrices individualisées intégrées relatives à l'étude d'impact, qui décrit les facteurs propres au projet qui seront pris en compte dans l'évaluation et qui fournit au promoteur (La Société de gestion des déchets nucléaires) des orientations quant aux études et aux renseignements nécessaires à son étude d'impact ainsi qu'à sa demande de permis de préparation de l'emplacement;

la version provisoire du plan de participation du public, qui explique la façon dont le public sera mobilisé tout au long du processus d'examen et qui fournit des détails sur les modalités et les moments où les possibilités de participation du public auront lieu pour chaque étape de l'évaluation intégrée.

Ce projet fait l'objet d'une évaluation intégrée pour satisfaire aux exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. L'AEIC et la CCSN collaborent à la réalisation de l'évaluation intégrée en vue d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ».

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être soumis en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 88774). Les versions provisoires des lignes directrices intégrées et du plan de participation y sont également accessibles. Des exemplaires imprimés seront également disponibles pour consultation aux endroits qui suivent.

Bureau municipal du Canton D'Ignace, 34, rue Main (route 17), Ignace (Ontario)

Bibliothèque publique d'Ignace, 36, rue Main (route 17), Ignace (Ontario)

H֧ôtel de ville de Dryden, 30, avenue Van Horne, Dryden (Ontario)

Bibliothèque publique de Dryden, 36, avenue Van Horne, Dryden (Ontario)

Centre d'amitié autochtone de Dryden, 74, rue Queen, Dryden (Ontario)

Salle communautaire Dyment, 13, chemin Melgund 3A, Canton de Melgund (Ontario)

Soumettez vos commentaires en ligne d'ici 23 h 59 le 10 mai 2026. Tous les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier du projet. Les participants qui ont des questions au sujet de l'évaluation ou qui souhaitent fournir des commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par écrit à [email protected].

Séances d'information

L'AEIC et la CCSN invitent toutes les personnes intéressées à participer à une séance d'information pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation intégrée et la façon de présenter des commentaires concernant les documents provisoires.

Séances d'information en personne

Le 19 avril 2026, de 18 h à 20 h (HE) | La présentation commence à 18 h 30

Centre communautaire de North End - Salle principale, 954, avenue Huron, Thunder Bay (Ontario)

Centre communautaire de North End - Salle principale, 954, avenue Huron, Thunder Bay (Ontario) Le 20 avril 2026, de 16 h à 19 h (HC) | Les présentations à 16 h 30 et à 18 h

Centre pour aînés Dryden Go Getters, 84, rue St Charles, Dryden (Ontario)

Centre pour aînés Dryden Go Getters, 84, rue St Charles, Dryden (Ontario) Le 21 avril 2026, de 12 h à 13 h (HC)

Centre pour aînés Silver Tops, 300, rue Pine, Ignace (Ontario)

Centre pour aînés Silver Tops, 300, rue Pine, Ignace (Ontario) Le 21 avril 2026, de 18 h à 20 h (HC)

Bureau municipal d'Ignace, 34, rue Main, Ignace (Ontario)

Bureau municipal d'Ignace, 34, rue Main, Ignace (Ontario) Le 22 avril 2026, de 15 h à 19 h (HC) | Les présentations à 15 h 30 et à 18 h

Salle communautaire Dyment, 13, chemin Melgund 3A, Canton de Melgund (Ontario)

Séances d'information virtuelles (par Zoom)

Le 14 avril 2026, de 19 h 30 h à 20 h 30 (HE) / 18 h 30 à 19 h 30 (HC) (anglais)

Le 16 avril 2026, de 13 h à 14 h (HE) / 12 h à 13 h (HC) (anglais)

Pour savoir comment participer à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet sur le registre et cliquez sur « Séances d'informations ». Une séance d'information virtuelle en français est offerte sur demande. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'AEIC en utilisant l'adresse courriel du projet mentionné ci-dessus.

Abonnez-vous aux notifications relatives au projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact.

Pour en savoir plus sur l'AEIC et la Loi sur l'évaluation d'impact, visitez le site canada.ca/aeic. Pour en savoir plus sur la CCSN et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, visitez le site https://www.cnsc-ccsn.gc.ca/fra/.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements des médias auprès de l'AEIC, veuillez communiquer avec l'Agence par courriel à [email protected]. Pour toute demande de renseignements des médias auprès de la CCSN, veuillez envoyer un courriel à [email protected].