OTTAWA, ON, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Heartland Power propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une nouvelle centrale électrique alimentée au gaz naturel, située dans le comté de Sturgeon, à environ sept kilomètres à l'est de Gibbons, en Alberta. Tel que proposé, le projet comprendrait 200 groupes électrogènes à moteurs alternatifs alimentés au gaz naturel et organisés en modules, des systèmes de traitement des gaz d'échappement et des radiateurs à refroidissement par air. Le projet aurait une capacité de production d'environ 920 mégawatts pour soutenir un nouveau centre de données. Sa durée d'exploitation devrait être de 25 ans.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être fondés sur les connaissances locales, régionales ou autochtones du site ou du milieu environnant, ou fournir toute autre information pertinente pouvant appuyer la réalisation de cette évaluation. Les commentaires reçus aideront l'AEIC à préparer un sommaire des questions, à déterminer si une évaluation d'impact est nécessaire et à cibler ses interventions.

Visitez la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 90123) pour :

Soumettre des commentaires en ligne ( date limite pour présenter des commentaires : le 26 janvier 2026 à 23 h 59 );

); Vous renseigner sur les possibilités d'obtenir de l'aide financière pour soutenir votre participation à l'étape préparatoire de l'évaluation et présenter une demande ( date limite de dépôt des demandes : le 5 février 2026 );

); En savoir plus sur la prochaine séance d'information virtuelle qui aura lieu le 15 janvier. Vous êtes invités à assister à cette séance pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation et la manière de formuler des commentaires; et,

S'abonner pour recevoir des notifications.

Les participants qui ont des questions sur l'évaluation ou qui souhaitent apporter leur contribution sous une forme différente peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet. L'AEIC soutient la participation aux évaluations par le biais de son Programme d'aide financière aux participants. Les questions portant sur ce programme doivent être envoyées par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1‑866‑582‑1884.

