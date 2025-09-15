Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Atura Power propose le projet de centrale Riverside, nouvelle installation de production d'énergie alimentée au gaz naturel, située à environ 16 kilomètres au sud de Sarnia, en Ontario. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé. Cette rétroaction permettra à l'AEIC de préparer un sommaire des questions qui sera remis au promoteur.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 89801). Le résumé de la description initiale du projet est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 6 octobre 2025 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne et feront partie du dossier du projet.

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation, et les détails seront annoncés sous peu sur le Registre. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais de participation à cette première période de consultation publique.

Séances d'information virtuelles

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à participer à une séance d'information virtuelle pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et la façon de présenter des commentaires sur le résumé de la description initiale du projet.

Le 24 septembre 2025 de 12 h 00 à 13 h 00 (heure de l'Est) (anglais)

Le 25 septembre 2025 de 12 h 00 à 13 h 00 (heure de l'Est) (français)

Le 25 septembre 2025 de 18 h 00 à 19 h 00 (heure de l'Est) (anglais)

Pour vous renseigner sur les modalités de participation à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet et cliquez sur « Séances d'information ». Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'AEIC à l'adresse courriel du projet mentionné ci-dessus.

Quel est le projet proposé?

Atura Power propose de construire, d'exploiter et de désaffecter une nouvelle installation de production d'énergie alimentée au gaz naturel, située à environ 16 kilomètres au sud de Sarnia, dans le canton de St. Clair, en Ontario. Tel qu'il est proposé, le projet de centrale Riverside inclurait un système de générateur à turbine à combustion pouvant générer jusqu'à 500 mégawatts d'électricité, le raccordement d'une ligne de transmission aérienne de 230 kilovolts et des infrastructures pour le gaz naturel, l'eau et les eaux usées. La durée d'exploitation prévue pour le projet est d'au moins 20 ans.

Restez à l'affût en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC, #ÉnergieOntario ou abonnez-vous aux notifications du Registre canadien d'évaluation d'impact.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected].