Que se passe-t-il?

La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour propose le projet d'agrandissement du port de Bécancour - Quai B6, au Québec. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé. Cette rétroaction permettra à l'AEIC de préparer un sommaire des questions (enjeux) qui sera remis au promoteur.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 90011). Le résumé de la description initiale du projet est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par courriel à l'adresse suivante : [email protected]

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 13 décembre 2025 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne et feront partie du dossier du projet.

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation, et les détails seront annoncés sous peu sur le Registre. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais de participation à cette première période de consultation publique.

Quel est le projet proposé?

La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour propose l'agrandissement du terminal maritime existant par la construction d'un nouveau quai (B6), à Bécancour, au Québec. Tel qu'il est proposé, le nouveau quai serait d'environ 390 mètres de long et posséderait un poste d'accostage pouvant accueillir des navires de plus de 25 000 tonnes de port en lourd (TPL). Le projet inclurait également des activités de dragage et la construction d'une aire d'entreposage.

