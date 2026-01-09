OTTAWA, ON, le 9 janv. 2026 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) tient une période de consultation publique sur les modifications proposées à la déclaration de décision du projet aurifère de Valentine, une mine d'or à ciel ouvert située à Valentine Lake, à environ 55 kilomètres au sud-ouest de Millertown, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Pourquoi l'AEIC tient-elle une période de consultation publique?

Lorsque l'évaluation du projet a été terminée en 2022, le projet a été assujetti à des conditions juridiquement contraignantes que le promoteur, Marathon Gold Corporation, doit respecter pendant toute la durée du projet.

Le promoteur propose des changements au projet touchant sur la gestion du minerai, les infrastructures de gestion de l'eau, le stockage du carburant et l'aménagement du site, notamment l'agrandissement du camp des travailleurs, des aires d'entreposage et de la plateforme de l'usine de traitement. La conclusion actuelle de l'analyse de l'AEIC est que ces changements n'entraîneraient pas d'effets négatifs importants relevant d'un domaine de compétence fédérale au-delà de ceux déjà indiqués dans le rapport d'évaluation environnementale. L'AEIC propose donc de modifier la déclaration de décision en fonction des changements au projet.

Comment puis-je participer?

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à examiner et à présenter leurs commentaires sur l'analyse provisoire des changements proposés , qui comprend les modifications proposées à la déclaration de décision. Veuillez noter que cette période de consultation porte strictement sur l'analyse des changements proposés au projet et aux modifications connexes à la déclaration de décision - il n'est pas possible de modifier la décision elle-même.

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 30 janvier 2026 à 23 h 59. Les participants qui souhaitent présenter leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier du projet.

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80140). La version provisoire du rapport d'analyse de l'AEIC et la soumission du promoteur au sujet des changements proposés au projet sont également affichées sur le Registre.

Pour en savoir plus sur l'étape post-décisionnelle, veuillez consulter le site Web de l'AEIC à canada.ca/aeic.

