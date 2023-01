OTTAWA, ON, le 20 janv. 2023 /CNW/ - Santé Canada indique que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l' avis de sécurité en ligne .

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et

usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Crème Beneks' Fashion

Fair Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Gel Beneks' Hot Movate Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de dipropionate de bétaméthasone Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Crème Clearbact Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de dipropionate de bétaméthasone et

de sulfate de néomycine Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Crème Dermovate Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Diproson Eczéma Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Esapharma Lemonvate Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Esapharma Movate Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Crème Funbact-A Triple

Action Eczéma Étiquette indique présence

de dipropionate de bétaméthasone et

de sulfate de néomycine Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Crème H20 Jours Naturel Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Crème aloès H20 Jours

Naturel Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Crème H20 Jours

Naturel Papaya Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Crème H20 Jours

Naturel Pasteque Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Crème Janet Papaya Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Kojic Clear Fast Action Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Crème L'abidjanaise Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant La Bamakoise Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Neoprosone-Gel Forte Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Crème Visible Difference Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant Crème VixaSkineal Agent éclaircissant pour la peau Étiquette indique présence

de propionate de clobétasol, de

kétoconazole et de sulfate de

néomycine. Akins International Foods 550, avenue Sargent Winnipeg, Manitoba Saisi chez le détaillant

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l' avis de sécurité en ligne .

