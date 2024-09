OTTAWA, ON, le 21 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour de l'indépendance de l'Arménie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la population arménienne et aux communautés arméniennes au Canada et ailleurs dans le monde pour célébrer le 33e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie.

« Le Canada a été l'un des premiers pays occidentaux à reconnaître l'indépendance de l'Arménie en 1992 et, aujourd'hui, notre partenariat demeure inébranlable.

« L'an dernier, le Canada a établi une ambassade à part entière comptant un ambassadeur résident dans la capitale de l'Arménie, Erevan. Nous poursuivrons notre collaboration avec l'Arménie et nos partenaires internationaux, tels que les Nations Unies et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, afin de favoriser la paix et la stabilité à long terme dans le Caucase du Sud. De plus, pour veiller à la protection des communautés, nous soutenons les efforts de stabilisation en Arménie en collaboration avec la Mission de l'Union européenne en Arménie et nous offrons une aide humanitaire aux personnes dans le besoin.

« La relation entre le Canada et l'Arménie repose sur des liens chaleureux entre nos populations. Près de 70 000 Canadiens de descendance arménienne vivent aujourd'hui au Canada et font partie intégrante de notre tissu social.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance de l'Arménie. »

