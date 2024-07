OTTAWA, ON, le 26 juill. 2024 /CNW/ -

Résumé

Produits: Divers multivitamines et suppléments vendus par les marques suivantes : Kirkland Signature, Life, Option+, Webber Naturals, Wellness by London Drugs, Equate, Wellquest, VegiDay et Natural Factors.

Divers multivitamines et suppléments vendus par les marques suivantes : Kirkland Signature, Life, Option+, Webber Naturals, Wellness by London Drugs, Equate, Wellquest, VegiDay et Natural Factors. Problème: Produits de santé - Sécurité des produits

Produits de santé - Sécurité des produits Ce que vous devriez faire: Cessez d'utiliser les produits rappelés. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des inquiétudes pour votre santé. Si vous avez acheté un produit concerné, rapportez-le à votre pharmacie pour qu'il soit éliminé de manière appropriée.

Problème

Factors Group of Nutritional Companies Inc. rappelle plusieurs multivitamines et suppléments vendus sous diverses marques en raison de la présence potentielle de fibres métalliques (voir le tableau ci-dessous).

Les produits concernés peuvent contenir des fibres métalliques qui, si elles sont ingérées, peuvent provoquer des lésions du système digestif. Le risque de méfait dû à la présence de fer est plus élevé chez les personnes souffrant d'ulcère gastroduodénal, d'entérite régionale, de colite ulcéreuse, d'allergie au fer, ou chez celles qui prennent des doses élevées de suppléments de fer, de lévodopa et/ou de lévothyroxine.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise et la mise en œuvre de mesures préventives et correctives. Si d'autres informations relatives à la sécurité sont identifiées, Santé Canada prendra les mesures nécessaires et informera la population canadienne, le cas échéant.

Ce que vous devriez faire

Vérifiez si votre produit est concerné. Si oui, cessez d'utiliser le produit rappelé.

Consultez votre professionnel de la santé si vous avez utilisé le produit concerné et que vous avez des inquiétudes concernant votre santé.

Si vous avez acheté un produit concerné, rapportez-le à votre pharmacie pour qu'elle l'élimine correctement.

Si vous avez des questions sur le rappel, contactez le détenteur de licence responsable, comme indiqué ci-dessous : Pour les produits de marque Kirkland Signature, Life, Option+, Webber Naturals, Wellness by London Drugs, Equate et Wellquest, contactatez le détenteur de la license WN Pharmaceuticals Ltd. au 1-800-430-7898 ou par courriel à [email protected] . Pour les produits de marque VegiDay, contactez Assured Natural Distribution Inc. au 1-888-826-9625 ou par courriel à [email protected] . Pour les produits de marque Natural Factors, contactez Natural Factors Nutritional Products Ltd. au 1-800-663-8900 (ENG), 1-844-395-8570 (FR), ou par courriel à [email protected] .

Signaler à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Produits visés:

Marque Nom du produit NPN Date d'exp. Lot Equate B100 Complex Timed Release 80102024 MR2027 954208 Kirkland Signature B100 Complex Timed Release 80107104 FE2027 956308, 956309, 956310, 956311, 956312 Kirkland Signature B100 Complex Timed Release 80107104 AL2027 956313, 956314, 956315, 959431, 959432, 959433 Life B100 Vitamin Complex Timed Release 80102024 MR2027 953539, 960854, 955128, 958912 Life SPECTRUM Women 23 Vitamins & Minerals plus Lutein, Lycopene 80051818 MR2026 949111 Life SPECTRUM Women 22 Vitamins & Minerals plus Lutein, Lycopene 80050888 MR2026 955075 Life SPECTRUM PRENATAL POSPARTUM 80025456 MA2026 949798 Life Vitamin B Complex with Vitamin C 80006798 MA2027 961181 Natural Factors Hi Potency B Complex 50 mg 80054351 FE2027 955408, 959030, 959031 Natural Factors RevitalX 80050991 FE2027 949493 Natural Factors Super Multi® IRON FREE 80011269 JA2026 946533, 958713, 955049 Option+ B100 Vitamin B Complex Timed Release 80102024 MR2027 957266 Option+ Multivitamin & Minerals Women 50+ 80051818 MR2026 957099, 960595 Option+ Multivitamins & Minerals Women 80050888 MR2026 957317 Option+ Prenatal Multi-Vitamins 100 Tablets with Folic Acid 80025456 MA2026 961316, 961792 VegiDay VegiDay Vegan Organic ALL IN ONE 80088584 JA2027 950861 Webber Naturals B50 Complex Timed Release 80095281 MA2027 957320 Webber Naturals Most Complete Multi Womens 50+ One Per Day 80074275 MA2027 957585 Webber Naturals Most Complete Multi Mens 50+ One Per Day 80074192 MA2027 959106 Webber Naturals Vitamin B50 Complex 2245512 FE2027 956742, 955409, 959028 Webber Naturals Vitamin B50 Complex 2245512 JA2027 951235 Wellness by London Drugs Vitamin B100 Complex Timed Release 80102024 MR2027 962111 Wellness by London Drugs Multi Women/Femmes 50+ with Lycopene and Lutein Multivitamin and Mineral 80051818 MR2026 955048 Wellquest Vitamin B100 Complex Timed Release 80102024 MR2027 954207

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]