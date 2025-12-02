OTTAWA, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ -

Résumé

Produit : Pistaches importées de l'Iran et produits fabriqués à partir de pistaches provenant de l'Iran

Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Ce que vous devriez faire : Consultez la page Web consacrée à l'enquête sur la salubrité des aliments de l'ACIA pour savoir si vous possédez des produits visés par ce rappel. Ne consommez pas les pistaches ou les produits contenant des pistaches visés par ce rappel, et ne les utilisez pas pour cuisiner ou faire des pâtisseries. Jetez les produits visés par ce rappel ou rapportez-les au point de vente.

Produits visés

Problème

L'Agence de la santé publique du Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada conseillent aux consommateurs et consommatrices d'envisager d'autres options que les pistaches et les produits contenant des pistaches provenant de l'Iran en raison d'une possible contamination par la bactérie Salmonella.

Cet avis concerne l'éclosion d'infections à Salmonella liée à diverses marques de pistaches et de produits contenant des pistaches. Pour obtenir des renseignements sur les rappels en cours, les consommateurs et consommatrices sont invités à consulter la page Web de l'ACIA consacrée à l'enquête sur la salubrité des aliments.

Ce que vous devriez faire

Les pistaches se conservent longtemps, il est donc possible que vous ayez encore chez vous des produits achetés il y a plusieurs mois.

Consultez la liste des rappels de l'ACIA pour voir si votre produit est touché. Comparez les détails des produits (marque, nom, format, CUP et codes) pour déterminer s'ils correspondent à ceux indiqués dans les avis de rappel.

Vous ne devez pas consommer les pistaches ou les produits contenant des pistaches qui font l'objet d'un rappel ni cuisiner avec ces produits, car la bactérie Salmonella pourrait ne pas être détruite par la chaleur.

Les produits faisant l'objet d'un rappel doivent être jetés ou rapportés à l'endroit où ils ont été achetés.

Si vous avez des produits à base de pistaches qui ne sont pas visés par un rappel : Vérifiez le pays d'origine sur l'étiquette. Les pistaches provenant d'autres pays que l'Iran ne sont pas touchées. Il est plus prudent d'éviter le produit si le pays d'origine ne peut être confirmé. Il est plus prudent d'éviter ce produit s'il provient de l'Iran.

sont visés par un rappel : Les produits contenant des pistaches ne comportent pas tous une étiquette indiquant la provenance de chaque ingrédient. Le lieu d'origine des ingrédients peut être différent du lieu de fabrication du produit.

Tenez-vous au courant

Consultez l'avis de santé publique publié par l'ASPC pour obtenir des renseignements à jour sur l'éclosion d'infections à Salmonella liée aux pistaches et aux produits contenant des pistaches provenant de l'Iran.

liée aux pistaches et aux produits contenant des pistaches provenant de l'Iran. Inscrivez-vous pour recevoir les avis de rappel par courriel.

Signalez à l'ACIA toute préoccupation connexe liée à la salubrité des aliments.

Information additionnelle

Contexte

Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. La plupart des personnes qui contractent la salmonellose se rétablissent complètement d'elles-mêmes, mais les enfants de cinq ans et moins, les femmes enceintes, les adultes de 60 ans et plus et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent être plus gravement touchés. Renseignez-vous sur les risques pour la santé.

Alertes ou rappels précédents

Pour une liste complète des rappels, veuillez consulter la page Web consacrée à l'enquête sur la salubrité des aliments de l'ACIA.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias et au public : Renseignements aux médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]; Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, Agence canadienne d'inspection des aliments, Sans frais: 1-800-442-2342 (Canada et É.-U.), 1-613-773-2342 (local ou international), [email protected]; Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada, 866-225-0709, [email protected]