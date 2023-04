OTTAWA, ON, le 11 avril 2023 /CNW/ - Santé Canada avise les consommateurs que des analyses ont révélé qu'un autre produit de santé non autorisé, Bio-Love, saisi chez Paris Natural Foods, contient du tadalafil et de la caféine.

Pour de plus amples renseignements, dont les risques et les mesures à prendre, consultez l'avis de sécurité en ligne de Santé Canada.