OTTAWA, ON, le 13 août 2025 /CNW/ -

Résumé

Produit: Lampes solaires à rayons ultraviolets (UV) non homologuées

Lampes solaires à rayons ultraviolets (UV) non homologuées Problème: Produits de santé - Produit non homologué; sécurité du produit

Produits de santé - Produit non homologué; sécurité du produit Ce qu'il faut faire: N'utilisez pas de lampes solaires Mitolux UV non homologuées. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'une de ces lampes solaires et avez des inquiétudes concernant votre santé. Vérifiez si les appareils médicaux ont été homologués pour la vente en consultant la Liste des instruments médicaux homologués en vigueur de Santé Canada . Signalez tout effet secondaire ou toute plainte liés à un produit de santé à Santé Canada .

Produits visés

Produit Modèle BETTER THAN SUNSHINE SUNLAMP BTS-1 LITE SUNLAMP MTLE1 MITOLUX SUNLAMP BTS2

Problème

Santé Canada met en garde les consommateurs contre les lampes solaires à rayons ultraviolets (UV) non homologuées vendues par Mitolux, qui pourraient présenter des risques pour la santé en raison de niveaux excessifs et dangereux de rayons ultraviolets B (UVB). Ces appareils sont commercialisés comme une source fiable de vitamine D naturelle.

Une exposition excessive aux rayons UVB provenant de l'utilisation des lampes solaires Mitolux UV peut causer :

réactions cutanées et brûlures

lésions oculaires

vieillissement prématuré de la peau

cancer de la peau en cas d'exposition répétée

Il est illégal de faire la promotion, d'importer ou de vendre des instruments médicaux au Canada sans permis approprié en vertu du Règlement sur les instruments médicaux. Santé Canada demande aux entreprises qui vendent les lampes solaires Mitolux UV de cesser immédiatement leur vente.

Si d'autres problèmes de sécurité sont relevés, Santé Canada prendra les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité publiques, y compris la communication des mises à jour, le cas échéant.

Ce qu'il faut faire

Cessez d'utiliser les lampes solaires non homologuées Mitolux UV.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé des lampes solaires UV non homologuées et que vous avez des préoccupations pour votre santé.

Soyez conscient des risques liés à l'achat de matériel médical sur Internet.

Vérifiez si une lampe solaire UV a été homologuée pour la vente en consultant la Liste des instruments médicaux homologués en vigueur de Santé Canada .

. Signalez tout effet secondaire ou toute plainte liés à un produit de santé à Santé Canada .

. Consultez la base de données Rappels et avis de sécurité de Santé Canada pour obtenir des avis sur les produits de santé illégaux.

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]