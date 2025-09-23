OTTAWA, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ -

Résumé

Produit : Acétaminophène

Acétaminophène Problème : Sécurité des produits

Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : Prenez de l'acétaminophène selon les directives. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, vous pouvez poser vos questions sur l'utilisation de tout médicament à votre prestataire de soins de santé.

Problème

Santé Canada soutient actuellement qu'aucune preuve ne permet d'établir que la prise d'acétaminophène selon les directives pendant la grossesse cause l'autisme ou d'autres troubles neurodéveloppementaux.

L'acétaminophène est couramment utilisé pour soulager la douleur et réduire la fièvre. Il est utilisé par des millions de Canadiennes et Canadiens depuis des décennies, y compris pendant la grossesse et l'allaitement.

L'acétaminophène est un traitement recommandé contre la douleur ou la fièvre pendant la grossesse lorsqu'il est utilisé selon les directives. Il doit être pris à une dose minimale efficace durant la période la plus courte nécessaire. La fièvre et la douleur non traitées chez les femmes enceintes peuvent présenter des risques pour l'enfant à naître.

Ce que vous devriez faire

Continuez à prendre de l'acétaminophène pour traiter la douleur ou la fièvre pendant la grossesse selon les directives. Suivez toujours le mode d'emploi sur l'étiquette.

Ne dépassez pas la dose recommandée. Prendre une trop grande quantité d'acétaminophène peut entraîner des effets nuisibles, comme de graves dommages au foie.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, vous pouvez poser vos questions sur l'utilisation de tout médicament à votre prestataire de soins de santé.

Communiquez avec un prestataire de soins de santé si : la douleur persiste plus de 5 jours; la fièvre dure plus de 3 jours.



Ce que fait Santé Canada

Les conseils de Santé Canada se fondent sur des évaluations solides et rigoureuses des données scientifiques disponibles. Toutes les nouvelles données probantes qui pourraient influencer nos recommandations feront l'objet d'une évaluation approfondie.

se fondent sur des évaluations solides et rigoureuses des données scientifiques disponibles. Toutes les nouvelles données probantes qui pourraient influencer nos recommandations feront l'objet d'une évaluation approfondie. Santé Canada surveille l'innocuité de tous les médicaments autorisés pour utilisation au Canada , y compris l'acétaminophène. Tous les produits contenant de l'acétaminophène en vente libre au Canada comportent déjà des avertissements sanitaires clairs concernant leur utilisation sécuritaire pendant la grossesse et l'allaitement, ainsi que le risque de lésions graves du foie en cas de prise d'une trop grande quantité.

surveille l'innocuité de tous les médicaments autorisés pour utilisation au , y compris l'acétaminophène. Tous les produits contenant de l'acétaminophène en vente libre au comportent déjà des avertissements sanitaires clairs concernant leur utilisation sécuritaire pendant la grossesse et l'allaitement, ainsi que le risque de lésions graves du foie en cas de prise d'une trop grande quantité. Si de nouvelles données scientifiques démontrent un risque, Santé Canada prendra des mesures pour mettre à jour les étiquettes, informer les professionnels de la santé et fournir des conseils aux Canadiennes et Canadiens.

Renseignez-vous davantage concernant l'utilisation sécuritaire de l'acétaminophène et les risques pour la santé afin de prendre des décisions éclairées.

SOURCE Santé Canada (SC)

Demandes des médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes du public : Santé Canada, 866-225-0709, [email protected]