GATINEAU, QC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public de fermetures à venir sur la traverse des Chaudières en raison de travaux d'entretien sur le pont Union et le pont-jetée de Hull :

Traverse des Chaudières (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

le mardi 14 octobre et le mercredi 15 octobre, de 9 h à 15 h La piste cyclable en direction d'Ottawa sera fermée

le mercredi 15 octobre, de 9 h à 15 h La voie routière en direction de Gatineau sera fermée La voie en direction d'Ottawa demeurera ouverte à la circulation en alternance dans les 2 sens

le jeudi 16 octobre, de 9 h à 15 h Le trottoir sera fermé



Des panneaux de signalisation seront installés, et des personnes seront présentes sur les lieux pour diriger la circulation.

La piste cyclable en direction de Gatineau demeurera ouverte pendant les travaux pour permettre la circulation des piétons et des cyclistes dans les 2 directions. Pour assurer la sécurité de tous, les cyclistes devront descendre de leur vélo et marcher lorsqu'ils empruntent cette voie partagée.

Les automobilistes peuvent s'attendre à de légers retards.

L'horaire des travaux pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur la traverse et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)