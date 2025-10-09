GATINEAU, QC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que le pont Alexandra sera fermé pendant la nuit durant les périodes suivantes :

du mardi 14 octobre au vendredi 17 octobre, de 19 h à 6 h

du dimanche 19 octobre au vendredi 24 octobre, de 19 h à 6 h

Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

La promenade piétonne demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes durant ces périodes.

Ces fermetures de nuit permettront de maintenir le pont ouvert pendant les heures de pointe tout en laissant suffisamment de temps à SPAC pour réaliser des études géotechniques en vue du remplacement du pont Alexandra.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)