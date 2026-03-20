GATINEAU, QC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont Alexandra sera fermé aux automobilistes aux fins de travaux de réparation pendant les périodes suivantes :

le lundi 23 mars et le mardi 24 mars, de 9 à 15 h

Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Durant ces périodes, la promenade demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.

Puisque le pont Alexandra est en fin de vie utile, des interventions régulières sont nécessaires pour assurer sa sécurité continue. La fermeture du pont est nécessaire afin d'effectuer des travaux de réparation de l'éclairage. Cette mesure vise à assurer la sécurité des usagers et à permettre l'exécution des travaux en toute sécurité.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html)