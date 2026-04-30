TÉMISCAMINGUE, QC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser la population qu'en raison des pluies abondantes et de la fonte des neiges rapide dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, le niveau d'eau du lac Témiscamingue devrait augmenter rapidement.

Le niveau d'eau à l'extrémité nord du lac Témiscamingue continuera d'augmenter à un rythme d'environ 20 centimètres par jour. Il est possible que le niveau maximal opérationnel de 179,56 mètres soit atteint ou même dépassé d'ici la fin de la semaine.

Les municipalités et les résidents, en particulier ceux qui se trouvent dans les basses terres et le long des rives, sont priés de surveiller ces conditions et de se préparer en conséquence.

Il est fortement recommandé de surveiller de près les conditions locales et de se tenir au courant des prévisions et des avertissements d'Environnement et Changement climatique Canada. SPAC continuera de surveiller les prévisions météorologiques, les débits de la rivière et les niveaux d'eau.

Cet avis restera en vigueur jusqu'à ce que les conditions changent.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers, (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)