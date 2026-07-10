AVIS AU PUBLIC - Fermeture du pont Alexandra aux automobilistes

Nouvelles fournies parServices publics et Approvisionnement Canada
10 juil, 2026, 13:54 ET
GATINEAU, QC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont Alexandra sera fermé aux automobilistes pour permettre le déroulement de la Marche pour Jésus pendant la période suivante :
- le samedi 11 juillet, de 13 h 30 à 15 h 30
Durant cette période, la promenade demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.
L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.
SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.
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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada
Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html)
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