Avis public - Deux lots de capsules de Teva-Pregabalin 150 mg font l'objet d'un rappel en raison d'une contamination croisée par la sertraline

OTTAWA, ON, le 15 août 2026 /CNW/ --

Résumé

Produit : Capsules de Teva-Pregabalin 150 mg

Capsules de Teva-Pregabalin 150 mg Problème : Produits de santé - Contamination

Produits de santé - Contamination Ce qu'il faut faire : Si vous présentez une réaction allergique grave (anaphylaxie), cessez de prendre le produit concerné et demandez immédiatement une aide médicale en composant le 9-1-1. Dans le cas contraire, n'arrêtez pas de prendre votre traitement à base de prégabaline sans en avoir préalablement parlé à votre professionnel de santé ou à votre pharmacien, car un arrêt brusque pourrait entraîner des symptômes de sevrage. Rapportez le produit dès que possible à la pharmacie où vous l'avez acheté afin d'obtenir un produit de remplacement ou un autre traitement, et pour qu'il soit éliminé de façon sécuritaire. Si vous ne savez pas si votre produit fait l'objet d'un rappel, renseignez-vous auprès de votre pharmacie.

Produits concernés

Produit DIN Lot Date d'expiration Capsules de Teva-Pregabalin 150 mg 02361205 • 100070495 • 100068913 31 juillet 2027

Problème

Teva Canada Ltd. procède au rappel de deux lots de capsules de Teva-Pregabalin 150 mg après que des contrôles de routine ont révélé que certaines capsules pourraient être contaminées par la sertraline. Les patients présentant une hypersensibilité ou une allergie à la sertraline pourraient ressentir des effets indésirables ou subir une réaction allergique grave, y compris une réaction anaphylactique, même en cas d'exposition faible.

Les symptômes d'une réaction anaphylactique peuvent être mortels et comprendre :

un essoufflement, une respiration sifflante ou une difficulté à respirer;

un gonflement des paupières, du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge;

des tremblements incontrôlables;

un évanouissement ou une sensation de vertige;

une difficulté à avaler ou à parler;

une éruption cutanée généralisée ou une urticaire.

Les produits issus des lots faisant l'objet du rappel ont été commercialisés pour la première fois au Canada en septembre 2025 et ont comme date d'expiration le 31 juillet 2027.

La prégabaline est un médicament sur ordonnance utilisé chez les adultes pour traiter la douleur causée par des lésions nerveuses dues au diabète, au zona ou à une lésion de la moelle épinière. Elle est également utilisée pour traiter la douleur associée à la fibromyalgie.

La sertraline est un médicament délivré sur ordonnance utilisé chez l'adulte pour soulager les symptômes de la dépression, du trouble obsessionnel compulsif et du trouble panique. Les effets indésirables peuvent inclure des nausées, de la diarrhée, une sécheresse buccale, des troubles du sommeil, des vertiges, des tremblements ou une transpiration accrue.

Santé Canada surveille le rappel effectué par l'entreprise ainsi que la mise en œuvre des mesures correctives et préventives.

Ce qu'il faut faire

Si vous présentez une réaction allergique grave (anaphylaxie), cessez de prendre le produit concerné et demandez immédiatement une aide médicale en composant le 9-1-1. Dans le cas contraire, n'arrêtez pas de prendre votre traitement à base de prégabaline sans en avoir préalablement parlé à votre professionnel de santé ou à votre pharmacien, car un arrêt brusque pourrait entraîner des symptômes de sevrage, notamment de l'insomnie, des nausées, des maux de tête, de l'anxiété, une transpiration excessive, de la diarrhée et des convulsions.

Rapportez le produit dès que possible à la pharmacie où vous l'avez acheté afin d'obtenir un produit de remplacement ou un autre traitement, et pour qu'il soit éliminé de manière appropriée. Si vous ne savez pas si votre produit fait l'objet d'un rappel, renseignez-vous auprès de votre pharmacie.

Consultez un médecin si vous avez utilisé ce produit et pensez présenter des effets indésirables.

Si vous avez des questions concernant ce rappel, veuillez contacter le service client de Teva Canada en appelant le numéro gratuit 1-800-268-4129 ou par courriel à l'adresse [email protected] .

. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant les produits de santé.

Renseignements supplémentaires

Portée du rappel : Détaillants

Type d'avis ou de rappel : Avis public

Catégorie : Produits de santé - Médicaments

Publié par : Santé Canada

Distribution : Nationale

Catégorie de rappel : Type I

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]