Avis au public - Des produits naturels injectables non homologués vendus en ligne et saisis au Dyosa Beauty & Wellness Lounge à Hamilton, en Ontario, pourraient présenter de graves risques pour la santé

Produit : Divers produits naturels injectables, dont des contrefaçons, non homologués

Divers produits naturels injectables, dont des contrefaçons, non homologués Enjeu : Produits de santé - médicaments non homologués

Produits de santé - médicaments non homologués Ce qu'il faut faire : N'achetez pas et n'utilisez pas de produit de santé non homologué. Consultez un professionnel de santé agréé (médecin, infirmier-praticien, pharmacien) si vous avez utilisé ou si l'on vous a administré ces produits, et que vous êtes préoccupé par votre état de santé. Si vous recevez des produits de santé injectables, demandez au professionnel de la santé qui vous les administre de vous montrer l'étiquette du produit et assurez-vous que ce produit de santé a été autorisé à la vente par Santé Canada.

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Produits concernés

Catégorie Produit Médicament injectable non homologué • Botox cosmétique à injection (1 photo) • Solution injectable d'acide ascorbique Huons (étiquetée en anglais et dans une langue étrangère) (2 photos) • Injection de Laennec (produit placentaire, étiqueté en anglais et dans une langue étrangère) (2 photos) • Solution en ampoules de citron (étiquetée pour un usage topique [application sur la peau], mais contenant des flacons à injecter) (1 photo) Dispositif médical à injection contrefait • Juvéderm Ultra 3 (1 photo) • Juvéderm Voluma avec lidocaïne (1 photo) • Gel injectable Restylane Kysse avec lidocaïne (acide hyaluronique) (1 photo)

Enjeu

Santé Canada a saisi plusieurs produits naturels injectables non homologués, dont des dispositifs médicaux à contrefait au Dyosa Beauty & Wellness Lounge (45, rue Wellington Nord) à Hamilton, en Ontario, car ils présentaient des risques graves pour la santé. Ces produits de santé faisaient également l'objet de publicités sur les comptes de réseaux sociaux de l'établissement.

Bon nombre de ces produits de santé injectables non homologués qui ont été saisis sont utilisés à des fins esthétiques. Il s'agit notamment de médicaments injectables et de dispositifs médicaux (tels que les produits de comblement dermique).

La vente de produits de santé non homologués, dont des produits à contrefait au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été approuvés par Santé Canada, donc leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Par exemple, ils pourraient ne pas contenir les ingrédients actifs prévus, varier dans leur concentration, ou contenir des ingrédients, des additifs ou des ingrédients contaminés non mentionnés sur l'étiquette, susceptibles d'interagir avec d'autres médicaments et aliments.

Les produits de santé contrefaits imitent les produits authentiques, mais ils ne sont pas identiques et peuvent présenter de graves risques pour la santé. Les fabricants de dispositifs médicaux authentiques dont les contrefaçons ont été saisies ont confirmé qu'il s'agissait bien de contrefaçons.

Les produits de santé injectables non homologués présentent des risques supplémentaires notables, dont des infections, des cicatrices, des réactions allergiques et d'autres effets indésirables graves occasionnés par la contamination, une mauvaise manipulation ou une administration non sécuritaire. Plusieurs produits de santé saisis ne sont pas étiquetés en anglais et en français, comme l'exige la réglementation canadienne. Ainsi, les informations portant sur les ingrédients, l'utilisation, la posologie et les effets indésirables ne sont pas nécessairement fournies aux consommateurs ou ne leur sont pas forcément compréhensibles.

Santé Canada protégera la santé et la sécurité publiques contre les entreprises qui vendent des produits de santé non homologués au Canada, notamment par des mises en garde adressées aux consommateurs, si nécessaire. Le ministère collabore également avec l'Agence des services frontaliers du Canada afin de prévenir l'importation de tout produit de santé non homologué.

Ce que vous devez faire

N'achetez pas et n'utilisez pas de produit de santé non homologué.

Consultez un professionnel de santé agréé (médecin, infirmier-praticien, pharmacien) si vous pensez que ces produits vous ont été administrés au Dyosa Beauty & Wellness Lounge, ou dans tout autre établissement, et si vous êtes préoccupé par votre état de santé.

Lorsque vous recevez des traitements injectables, demandez à votre professionnel de santé de vous montrer l'étiquette du produit et vérifiez que celui-ci a bien été autorisé par Santé Canada. Les produits de santé homologués disposent d'un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, d'un numéro de produit naturel (NPN) ou d'un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez également consulter la base de données sur les médicaments ou la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada pour vérifier si les produits sont autorisés à la vente.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte lié à un produit de santé, y compris ceux concernant des produits présumés contrefaits. Vous pouvez également communiquer directement avec le fabricant pour vérifier l'authenticité d'un produit.

Contexte

L'un des produits saisis porte une étiquette précisant la présence de matières issues du placenta humain. Santé Canada n'a homologué aucun produit de santé contenant du placenta humain. Le placenta humain est une matière biologique qui peut contenir des agents infectieux tels que des bactéries (p. ex. le streptocoque du groupe B) et des virus (p. ex. le VIH ou l'hépatite), susceptibles de provoquer des infections graves, voire mortelles.

Un autre produit saisi était une version non autorisée du Botox cosmétique injectable, dont l'étiquetage indiquait qu'il contenait de la toxine botulique de type A. Cette toxine est un médicament délivré sur ordonnance utilisé à des fins esthétiques pour traiter les rides du visage. Certains produits contenant de la toxine botulique de type A sont également utilisés pour traiter les spasmes musculaires sévères au niveau du cou, des yeux et des pieds, ainsi que les migraines chroniques, l'incontinence urinaire et la transpiration excessive. Les produits autorisés à base de toxine botulique de type A ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un spécialiste et uniquement si les bienfaits du traitement sont jugés supérieurs aux risques. Les risques associés à l'injection d'un produit non autorisé à base de toxine botulique de type A peuvent aller d'une paralysie locale légère au décès.

SOURCE Santé Canada (SC)

Demandes des médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Demandes du public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]