Produit : Produits de santé non homologués et contrefaits, y compris des médicaments sur ordonnance et des médicaments injectables.

Produits de santé non homologués et contrefaits, y compris des médicaments sur ordonnance et des médicaments injectables. Problème : Produits de santé - Produits non homologués et contrefaits; Sécurité des produits

Produits de santé - Produits non homologués et contrefaits; Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Consultez un professionnel de la santé agréé si ces produits vous ont été administrés ou si vous les avez utilisés et que vous vous inquiétez pour votre santé.

Produits concernés

Produits de santé non homologués et contrefaits saisis chez Thumbs Up 4 Shiatsu (situé au 3465 Semenyk Court, 2e étage, Mississauga, Ontario), notamment :

Catégorie Nom du produit Produits de santé non homologués contenant des médicaments sur ordonnance Comprimés de tofacitinib IP 5 mg Rhofanib 5 (tofacitinib 5 mg) Soins capillaires, Laboratoire Revitacare France (acide hyaluronique 2 mg) Médicaments injectables non homologués Bepanthen (dexpanthénol 500 mg/2 ml) Bepacto (dexpanthénol 500 mg/2 ml) Biacto (biotine 5 mg/1 ml) Produits de santé contrefaits Flacons de Mounjaro (tirzépatide) Mounjaro KwikPen (tirzépatide injectable) KwikPen (tirzépatide injectable), le numéro d'identification du médicament (DIN) 03552000 et le lot D856216 ne sont pas valides

Problème

Santé Canada met en garde les consommateurs contre plusieurs produits de santé non homologués et contrefaits saisis chez Thumbs Up 4 Shiatsu à Mississauga, en Ontario. Santé Canada n'a autorisé aucun des produits de santé qui ont été saisis, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées. La vente de produits de santé non homologués ou contrefaits est illégale.

Les produits saisis, y compris des produits injectables, sont étiquetés comme contenant des ingrédients de médicaments sur ordonnance ou d'autres substances médicamenteuses. Ces produits ont pu être vendus ou administrés pour le traitement de la douleur, la perte de cheveux, la gestion du poids ou à d'autres fins esthétiques.

Les médicaments contrefaits sont conçus pour ressembler à des produits authentiques, mais ils ne sont pas identiques et peuvent ne contenir aucun principe actif. Bien que certains de ces produits contrefaits portent un numéro d'identification (DIN), ce qui peut amener les consommateurs à croire qu'ils ont été autorisés, le fabricant de Mounjaro a confirmé que les produits saisis sont contrefaits. Le meilleur moyen de vous assurer que vos médicaments sur ordonnance sont authentiques est de les acheter dans une pharmacie agréée, sur ordonnance d'un professionnel de la santé. Les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus qu'en pharmacie agréée et ne doivent être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils sont utilisés pour traiter des affections spécifiques et peuvent présenter de graves risques pour la santé.

Les produits de santé non homologués ou contrefaits peuvent :

interagir avec d'autres médicaments qu'une personne pourrait prendre;

contenir une quantité excessive, insuffisante ou nulle de principe actif;

contenir des ingrédients, des additifs ou des contaminants à haut risque qui peuvent ou non être mentionnés sur l'étiquette;

n'avoir pas été fabriqués ou stockés dans des conditions sécuritaires.

Les médicaments injectables non homologués ou contrefaits comportent des risques supplémentaires, notamment des infections, des cicatrices, des réactions allergiques et d'autres effets indésirables graves dus à la contamination, à une manipulation inappropriée ou à une administration dangereuse.

Si d'autres problèmes de sécurité devaient être soulevés, Santé Canada prendra les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité publiques.

Ce qu'il faut faire

Contexte

Au Canada, le tirzépatide est disponible uniquement sur ordonnance pour le traitement des adultes atteints de diabète de type 2 (sous le nom commercial Mounjaro) ou pour la prise en charge chronique du poids (sous le nom commercial Zepbound). Le tirzépatide peut être associé à des risques importants, notamment des effets secondaires gastro-intestinaux (nausées, vomissements et diarrhée), une pancréatite, une détérioration de la fonction rénale, une aggravation de la dépression ou des pensées suicidaires, une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang lorsqu'il est associé à d'autres médicaments antidiabétiques), des tumeurs thyroïdiennes potentielles, des complications de la rétinopathie diabétique (au niveau des yeux), des réactions d'hypersensibilité (c.-à-d. des réactions allergiques, y compris des réactions anaphylactiques) et un retard de la vidange gastrique (c.-à-d. que l'estomac met trop de temps à vider son contenu dans l'intestin grêle), ce qui peut présenter des risques si le patient est et subit une intervention nécessitant une sédation. Le tirzépatide ne doit pas être pris par les femmes enceintes ou allaitantes.

Le tofacitinib, également connu sous le nom de marque Rhofanib, est un médicament sur ordonnance qui agit sur le système immunitaire et qui n'est approuvé que pour le traitement de certaines affections médicales spécifiques (polyarthrite rhumatoïde, arthrite psoriasique, spondylarthrite ankylosante, colite ulcéreuse et arthrite juvénile idiopathique) aux doses recommandées. La prise de tofacitinib à d'autres fins sans l'avis d'un professionnel de la santé agréé peut présenter de graves risques pour la santé. Ce médicament affaiblit certaines parties du système immunitaire et peut augmenter le risque d'infections, de caillots sanguins, d'événements cardiovasculaires et de certains cancers, en particulier s'il est pris sans surveillance médicale appropriée. Les risques peuvent être plus élevés pour certaines populations de patients, notamment les personnes âgées, les personnes ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires, les personnes qui fument ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d'infections chroniques. Les patients doivent être suivis par un professionnel de santé qualifié, avec un dépistage et un suivi appropriés afin de surveiller les effets secondaires et de prévenir les complications.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 866 225-0709, [email protected]