OTTAWA, ON, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est à la recherche de personnes qui souhaitent faire partie de la liste des personnes qualifiées pour les évaluations d'impact. Les personnes candidates idéales possèdent de l'expertise, de l'expérience ou des perspectives qui appuient au Canada une évaluation des grands projets et une prise de décisions à leur égard qui s'appuient sur des données probantes. Nous nous intéressons particulièrement aux personnes candidates qui possèdent une ou plusieurs des caractéristiques qui suivent :

Connaissances ou expertise en santé, en sciences sociales, en économie, en sciences de l'environnement ou dans un domaine technique lié aux évaluations d'impact

Perspectives régionales, en particulier celles des Prairies ou du Canada atlantique

Ouverture à comprendre le savoir et les visions du monde autochtones ainsi qu'une capacité de les intégrer, ou expérience de travail avec les communautés autochtones dans un contexte de respect et de soutien de leurs protocoles, de leurs droits, de leurs systèmes de savoirs et de leur autodétermination

Expérience de travail dans l'industrie nucléaire, l'industrie pétrolière et gazière ou le secteur de l'énergie, particulièrement par rapport à de grands projets d'infrastructure énergétique, comme des pipelines

La liste des personnes qualifiées pour les évaluations d'impact est composée de personnes candidates admissibles qui peuvent faire partie de commissions d'examen indépendantes. Les commissions d'examen regroupent des personnes expertes indépendantes nommées par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) pour la réalisation d'évaluations d'impact. La commission d'examen est responsable de ce qui suit :

Réception et analyse de renseignements et de documents

Direction du processus de mobilisation

Tenue d'audiences publiques

Rédaction du rapport d'évaluation d'impact contenant les recommandations et les conclusions à l'intention de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Autres responsabilités, selon les besoins, dans le cas de l'établissement d'une commission d'examen intégré au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie ou de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Les personnes figurant sur la liste pourraient également être nommées comme commissaires temporaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou commissaires de la Régie de l'énergie du Canada pour la réalisation d'évaluations intégrées.

À court terme, l'AEIC s'attend à ce que des commissions d'examen intégré puissent être mises sur pied pour de grands projets nucléaires ou de pipelines.

Le recrutement de personnes candidates provenant de divers milieux vient appuyer un processus d'évaluation d'impact fiable et fondé sur des données probantes qui façonne les grands projets contribuant à bâtir un Canada fort pour les générations à venir. À ce titre, les Autochtones, les universitaires, les chercheurs et chercheuses, les personnes représentant l'industrie et les domaines professionnels ainsi que les membres du public sont encouragés à présenter leur candidature.

Pour obtenir des renseignements complets sur les qualifications et le processus de candidature, veuillez consulter la page de candidature. Les candidatures seront acceptées jusqu'à 23 h 59 (HE) le 18 avril 2026.

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SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC par courriel, à [email protected]