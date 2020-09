OTTAWA, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris sur ce que les consommateurs canadiens devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise 2000 Ginseng Red Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil . A & J Variety 324, rue Rawdon Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail FX 5000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de yohimbine . A & J Variety 324, rue Rawdon Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Horny Goat Weed Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence d'extrait de graines de Mucuna pruriens ( L-dopa à 12 %) A & J Variety 324, rue Rawdon Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Jaguar 30000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil . A & J Variety 324, rue Rawdon Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Mamba is Hero Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine . L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil , de desméthyle carbodénafil et de dapoxétine A & J Variety 324, rue Rawdon Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbine A & J Variety 324, rue Rawdon Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rush Hour 72 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil . A & J Variety 324, rue Rawdon Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 20,000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de tadalafil . A & J Variety 324, rue Rawdon Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Super Panther 7k Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. A & J Variety 324, rue Rawdon Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail 7k Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Mamba Premium Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther #1 Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Blue Rhino 100000 Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence d'extrait de graines de Mucuna pruriens ( L-dopa ) Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Bravo for Him Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire saisi antérieurement a révélé la présence de sildénafil , de tadalafil , de desméthyle carbodénafil et de dithiodesméthyl carbodénafil Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Gold Rhino 100000 Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Hard Rock 3800 Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Jaguar 30000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil . Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Master Zone 1500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil . Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 11 10k Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbine Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino King 15000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de tadalafil . Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rush Hour 72 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil . Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Triple Green Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail VIP Go Rhino Gold 69k Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Lucky's Variety & Coin Laundry 81, rue Stanley Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther #1 Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Petro-Canada Gas 1300, rue Clarence Sud, Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Hard Rock 3800 Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Petro-Canada Gas 1300, rue Clarence Sud, Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbine Petro-Canada Gas 1300, rue Clarence Sud, Brantford (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Dragon 69 12000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil . Dundas West. Convenience 5449, rue Dundas Ouest, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Green Mamba Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Dundas West. Convenience 5449, rue Dundas Ouest, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Passion Classic Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Dundas West. Convenience 5449, rue Dundas Ouest, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Premium Xpluse 2000 Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Dundas West. Convenience 5449, rue Dundas Ouest, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rodeo Fantasy Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Dundas West. Convenience 5449, rue Dundas Ouest, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Titanium 4000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil . Dundas West. Convenience 5449, rue Dundas Ouest, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail White Panther Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Dundas West. Convenience 5449, rue Dundas Ouest, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail 7K Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Dairy Jug 3884, rue Bloor Ouest Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Mamba Premium Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Dairy Jug 3884, rue Bloor Ouest Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Dairy Jug 3884, rue Bloor Ouest Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther #1 Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Dairy Jug 3884, rue Bloor Ouest Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbine Dairy Jug 3884, rue Bloor Ouest Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 25 Platinum 25000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de yohimbine Dairy Jug 3884, rue Bloor Ouest Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail XOXO Hard Rock

Sexual enhancement L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de sildénafil . Dairy Jug 3884, rue Bloor Ouest Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail XXLANT 3000 Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Dairy Jug 3884, rue Bloor Ouest Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther #1 Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Happy Miny 3750, avenue St. Clair Est Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Black Panther 200K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de yohimbine Happy Miny 3750, avenue St. Clair Est Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Premium Pro Power 3500 Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbine. Happy Miny 3750, avenue St. Clair Est Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Rhino Super Long Lasting 200K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit présenté dans un emballage similaire (saisi antérieurement) a révélé la présence de tadalafil . Happy Miny 3750, avenue St. Clair Est Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Big Rhino Diamond 100,000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Hasty Market 670, boul. Rexdale, unités 1 et 2, Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Black Panther Extreme 25000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Hasty Market 670, boul. Rexdale, unités 1 et 2, Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Libigrow 130K Platinum Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Hasty Market 670, boul. Rexdale, unités 1 et 2, Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Maximum Power Bang All Night Long Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Hasty Market 670, boul. Rexdale, unités 1 et 2, Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail EDD Multi-Vitamin Supplément d'entraînement L'étiquette recommande une dose de vitamine D qui doit être utilisée sur ordonnance Boss Supplements 411, rue Bayfield, Barrie (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Masterbrain Kit Supplément d'entraînement L'étiquette indique la présence de L-dopa Boss Supplements 411, rue Bayfield, Barrie (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail M-Factor Goddess Supplément d'entraînement L'étiquette recommande une dose de vitamines A , D , et K qui doit être utilisée sur ordonnance Boss Supplements 411, rue Bayfield, Barrie (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail M-Factor Hero Supplément d'entraînement L'étiquette recommande une dose de vitamines A , D , et K qui doit être utilisée sur ordonnance Boss Supplements 411, rue Bayfield, Barrie (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Prenatal Plus Supplément d'entraînement L'étiquette recommande une dose de vitamine D qui doit être utilisée sur ordonnance par les femmes enceintes Boss Supplements 411, rue Bayfield, Barrie (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Vitamin//24 Supplément d'entraînement L'étiquette recommande une dose de vitamine D qui doit être utilisée sur ordonnance Boss Supplements 411, rue Bayfield, Barrie (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Thermoxyn Perte de poids L'étiquette indique la présence de rauwolfia . Boss Supplements 411, rue Bayfield, Barrie (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail All Nite Long Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence d'extrait de graines de Mucuna pruriens ( L-dopa à 10 %) Food Fiesta West. Indian Grocery 7205, promenade Goreway Mississauga (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Horny Goat Weed Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique la présence d'extrait de graines de Mucuna pruriens ( L-dopa à 12 %) Food Fiesta West. Indian Grocery 7205, promenade Goreway Mississauga (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail MYO-CARD Supplément d'entraînement L'étiquette indique la présence de cardarine GW 501516 Reflex Supplements (Surrey-Whalley) 201-13650 102 Avenue Surrey, C.-B. Produit saisi au point de vente au détail MYO-HER Supplément d'entraînement L'étiquette indique la présence d' ostarine MK-2866 Reflex Supplements (Surrey-Whalley) 201-13650 102 Avenue Surrey, C.-B. Produit saisi au point de vente au détail MYO-HGH Supplément d'entraînement L'étiquette indique la présence d' ibutamoren MK-677 Reflex Supplements (Surrey-Whalley) 201-13650 102 Avenue Surrey, C.-B. Produit saisi au point de vente au détail MYO-LGD Supplément d'entraînement L'étiquette indique la présence de ligandrol LGD-4033 Reflex Supplements (Surrey-Whalley) 201-13650 102 Avenue Surrey, C.-B. Produit saisi au point de vente au détail MYO-S4

Supplément d'entraînement L'étiquette indique la présence d' andarine S4 Reflex Supplements (Surrey-Whalley) 201-13650 102 Avenue Surrey, C.-B. Produit saisi au point de vente au détail MYO-SR

Supplément d'entraînement L'étiquette indique la présence de SR9009 Stenabolic Reflex Supplements (Surrey-Whalley) 201-13650 102 Avenue Surrey, C.-B. Produit saisi au point de vente au détail MYO-STA Supplément d'entraînement L'étiquette indique la présence d' ostarine MK-2866 Reflex Supplements (Surrey-Whalley) 201-13650 102 Avenue Surrey, C.-B. Produit saisi au point de vente au détail MYO-YK

Supplément d'entraînement L'étiquette indique la présence de myostine YK-11 Reflex Supplements (Surrey-Whalley) 201-13650 102 Avenue Surrey, C.-B. Produit saisi au point de vente au détail Benek's Fashion Fair Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 g Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Benek's Fashion Fair Gel Plus Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de dipropionate de béaméthasone 0,065 g Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Benek's New Hot Movate Gel Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de dipropionate de béaméthasone 0,075 g Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Civic Cream Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 g Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Esapharma Lemonvate Cream Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 g Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Esapharma Movate Cream Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 g Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail H2O Jours Natural Gel Plus Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de dipropionate de béaméthasone 0,05 % Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Haloderm Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Janet Papaya Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Mekako Lightening Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 g Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Nadinola Extra Strength Discoloration Fade Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence d' hydroquinone 3 % Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Othine Skin Discoloration Fade Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence d' hydroquinone 3 % Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Top Gel Plus Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de fluocinonide 0,025 g et de sulfate de néomycine 0,05 g Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Visible Difference Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Visible Difference Gel Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de dipropionate de béaméthasone 0,065 % Beauty Collection Inc. 11-2058, chemin Ellesmere Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Beneks Hot Movate Gel Skin Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de dipropionate de béaméthasone Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Dermovate Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Esapharma Movate cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Janet Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Janet Gel Plus Aloé Véra Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Janet Papaya Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Nadinola Extra Strength Formula Skin Discolouration Fade Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence d' hydroquinone 3 % Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Nature Secrète with the Oil Argon cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Naturel Cream Aloe Vera Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Naturel Lemon Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Naturel Papaya Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Neoprosone-Gel Forte Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de dipropionate de béaméthasone 0,05 % et de sulfate de néomycine 0,5 % Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail SURFAZ-SN Triple Action Cream Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de dipropionate de béaméthasone 0,05 % et de sulfate de néomycine 0,5 % Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail White Express Fast Action Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Marilyn's Beauty Supply 1824, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Beneks Fashion Fair Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Caribbean Island Food Market 3432, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Beneks' Fashion Fair Gel Plus Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de dipropionate de béaméthasone 0,05 % Caribbean Island Food Market 3432, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Dr White Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Caribbean Island Food Market 3432, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Funbact-A Triple Action Cream Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de dipropionate de béaméthasone 0,05 % et de sulfate de néomycine 0,5 % Caribbean Island Food Market 3432, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Lemonvate Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Caribbean Island Food Market 3432, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Naturel Gel Plus Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de dipropionate de béaméthasone 0,05 % Caribbean Island Food Market 3432, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Naturel Papaya Cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Caribbean Island Food Market 3432, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Nature Secrète with the Oil Argon cream Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Caribbean Island Food Market 3432, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Othine Skin Bleach Éclaircissement de la peau L'étiquette indique la présence d' hydroquinone 3 % Caribbean Island Food Market 3432, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Pop Popular Cream Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Caribbean Island Food Market 3432, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Skineal Cream Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,25 mg et de sulfate de néomycine 5000 UI Caribbean Island Food Market 3432, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail So Nice Cream Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Caribbean Island Food Market 3432, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Topifram Traitement de la peau L'étiquette indique la présence de propionate de clobétasol 0,05 % Caribbean Island Food Market 3432, chemin Weston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail

Images

Pour visionner les images de ces produits, veuillez visiter l'avis de sécurité en ligne.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]