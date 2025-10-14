TORONTO, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Le 2 octobre 2025, la Société Canadian Tire (TSX: CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société ») a identifié une atteinte à la sécurité des données concernant des renseignements de clients dans une base de données de commerce électronique. Cette activité non autorisée se limite à cette base de données, qui ne comprenait pas les informations liées à la Banque Canadian Tire ni les données de fidélisation du programme Récompenses Triangle. La Société a résolu la vulnérabilité et collabore avec des experts externes afin de renforcer les protections connexes. Les transactions en magasin n'ont pas été touchées et tous les systèmes de commerce électronique sont fonctionnels.

La base de données contenait des renseignements personnels de base sur des clients détenant un compte de commerce électronique à au moins une des enseignes Canadian Tire, SportChek, Mark's/L'Équipeur et Party City. Ces renseignements comprennent le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique, l'année de naissance ainsi que des mots de passe chiffrés et, dans certains cas, des numéros tronqués (c.-à-d. incomplets) de cartes de crédit, aucun de ceux-ci ne pouvant être utilisé pour accéder aux comptes ni effectuer des transactions ou des achats.

Dans le cas de moins de 150 000 comptes, les données comprenaient la date de naissance. Suivant la conformité réglementaire en vigueur, la Société a identifié les titulaires des comptes touchés et communiquera avec eux au cours des prochains jours afin de les aviser et de leur offrir un service de surveillance du crédit. La Société a signalé cet incident aux organismes de réglementation de la protection de la vie privée applicables.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les clients peuvent se rendre à https://corp.canadiantire.ca/French/media/cyber-incident.

Dans un contexte de cybermenaces de plus en plus fréquentes à l'échelle de l'industrie, la Société priorise la sécurité des données et la confiance de ses clients. La Société a investi des sommes considérables afin de maintenir et de renforcer ses capacités et ses infrastructures en matière de cybersécurité, incorporant une protection de pointe, des systèmes de surveillance évolués et des contrôles de segmentation des données qui ont contribué à sécuriser les renseignements les plus sensibles sur les clients.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) (la « Société ») est une entreprise fièrement canadienne depuis 1922. Dès lors, la Société a développé une large présence sur le marché de la vente au détail à l'échelle nationale, regroupant notamment les enseignes Canadian Tire, Party City, PartSource, Mark's/L'Équipeur, SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, Atmosphere et Pro Hockey Life. Les enseignes, marques partenaires et cartes de crédit de la Société sont réunies au sein de son programme de fidélisation Récompenses Triangle, qui offre des récompenses avantageuses et des expériences personnalisées à l'échelle des près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence. La Société exploite également une division pétrolière et des services financiers, en plus de détenir une participation majoritaire dans CT REIT, une fiducie canadienne de placement immobilier cotée à la TSX. Pour plus d'information, visitez Corp.CanadianTire.ca.

Personne-ressource de la Société Canadian Tire pour les médias

Médias : Stephanie Nadalin, 647 271-7343, [email protected]

SOURCE Société Canadian Tire Limitée