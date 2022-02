Parcs Canada entreprend une consultation publique sur le nouveau plan directeur

KINGSTON, ON, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Parcs Canada est responsable de la protection et de la mise en valeur de l'un des plus des plus beaux et plus vastes réseaux d'aires patrimoniales culturelles et naturelles protégées au monde.

Parcs Canada aimerait connaître l'avis de la population canadienne dans le cadre de consultations portant sur le nouveau plan directeur du lieu historique national de la Villa-Bellevue, le seul lieu historique qui soit consacré exclusivement à l'héritage laissé par sir John A. Macdonald.

L'Agence Parcs Canada est déterminée à présenter au lieu historique national de la Villa-Bellevue toutes les facettes de l'histoire de sir John A. Macdonald. Depuis plusieurs années, Parcs Canada travaille avec des groupes autochtones, des intervenants et d'autres experts afin de modifier et de renouveler la façon dont les récits et l'histoire sont présentés à la villa Bellevue dans le contexte du monde actuel. En plus des travaux de réparation structurale et de restauration en cours à la villa Bellevue, l'Agence continue d'examiner la manière de raconter l'histoire de Macdonald et sollicite maintenant l'avis du public en vue de l'élaboration de son plan directeur décennal. Le nouveau plan directeur guidera la prise de décisions et de mesures en matière de gestion, établira une orientation stratégique claire pour l'avenir et sera un document important pour la reddition de comptes à la population canadienne.

Le renouvellement de l'expérience du visiteur à la villa Bellevue visera à communiquer l'héritage complexe laissé par Macdonald et à offrir aux Canadiennes et Canadiens un endroit où ils pourront acquérir une meilleure compréhension de l'histoire du Canada, y compris les aspects qui ont entraîné des préjudices durables.

L'ébauche du plan directeur de la Villa-Bellevue définit trois objectifs qui déterminent l'orientation future du lieu :

Parcs Canada s'engage, par l'entremise de la villa Bellevue , à mener un dialogue ouvert et continu qui présente les nombreuses perspectives de la création du Canada ainsi que le lien de sir John A. Macdonald avec des politiques qui continuent d'avoir une incidence sur le pays et sa population à ce jour.



Parcs Canada reconnaît également que la villa Bellevue peut devenir un meilleur partenaire au sein de la collectivité et travaillera à accroître la participation du lieu et les occasions de collaboration avec d'autres groupes afin de présenter l'histoire de sir John A. Macdonald.



Parcs Canada achèvera les travaux d'amélioration du patrimoine bâti de la villa historique, et cherchera à mieux faire connaître et à moderniser l'expérience du visiteur à la villa Bellevue grâce au partenariat et au moyen de nouveaux styles de programmes, de technologies, d'expositions et d'activités.

Le meilleur moyen de s'assurer que le plan directeur proposé par Parcs Canada pour la villa Bellevue tient compte des points de vue des Autochtones et des populations diversifiées sur le plan culturel du Canada est d'obtenir la participation de gens de différents horizons au processus de consultation. L'ébauche du plan peut être consultée au www.pc.gc.ca/bellevue. Les résultats de cette consultation aideront à finaliser le plan directeur, après quoi il sera approuvé et déposé au Parlement.

La séance en anglais se tiendra le 23 février 2022, de 19 h à 21 h, et celle en français le 24 février 2022, de 19 h à 21 h. Les personnes intéressées à participer à l'une ou l'autre de ces réunions de consultation en ligne sont priées de s'y inscrire au moins 24 heures à l'avance en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] pour recevoir les renseignements nécessaires pour se connecter à la réunion.

Il est également possible de faire connaître son point de vue en remplissant un questionnaire en ligne (https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/bellevue/info/gestion-management) ou de transmettre ses commentaires par écrit en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] ou par la poste à l'adresse suivante :

Consultations publiques - LHN de la Villa-Bellevue

35, rue Centre

Kingston (Ontario)

K7L 4E5

Les faits en bref

Révisés tous les dix ans, les plans directeurs sont exigés aux termes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et guident la gestion des endroits administrés par Parcs Canada.

et guident la gestion des endroits administrés par Parcs Canada. Le lieu historique national de la Villa-Bellevue a été construit dans les années 1840 et a accueilli sir John A. Macdonald au début de sa carrière politique.

Les travaux de la première phase de remise en état et de réparation des éléments structuraux de la villa Bellevue , résidence patrimoniale, ont été achevés en 2020. La deuxième phase, qui comprend le renouvellement de l'expérience du visiteur et des éléments d'interprétation à l'intérieur du bâtiment, devrait être mise en œuvre au printemps 2023.

, résidence patrimoniale, ont été achevés en 2020. La deuxième phase, qui comprend le renouvellement de l'expérience du visiteur et des éléments d'interprétation à l'intérieur du bâtiment, devrait être mise en œuvre au printemps 2023. Le nouveau plan directeur du lieu historique national de la Villa-Bellevue orientera les décisions et les mesures de protection, de mise en valeur et d'exploitation du lieu.

