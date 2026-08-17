AVIS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE : PRODUITS CONTENANT DU RÉTATRUTIDE NON APPROUVÉS ET ILLÉGAUX

TORONTO, le 17 août 2026 /CNW/ -- Lilly Canada met en garde le public contre la vente de rétatrutide non approuvée et illégale sur le marché noir et décrit en détail les mesures prises pour protéger les Canadiens et Canadiennes.

Le rétatrutide est une molécule expérimentale étudiée dans le cadre d'essais cliniques de phase III pour le traitement de l'obésité, du diabète de type 2 et d'autres indications connexes. L'utilisation du rétatrutide chez l'humain n'a pas encore été approuvée par Santé Canada ou tout autre organisme de réglementation dans le monde. Il ne peut pas être légalement vendu aux consommateurs au Canada ou ailleurs. Malgré cela, il existe un marché noir pour le rétatrutide non approuvé et illégal à l'échelle mondiale.

Aux États-Unis, Eli Lilly a divulgué les efforts déployés pour protéger les patients des dangers du rétatrutide vendu sur le marché noir, y compris le dépôt de poursuites contre des entités américaines qui vendent des produits sur le marché noir et le signalement de centaines d'exploitants illégaux à des organismes de réglementation et d'application de la loi partout dans le monde.

Lilly Canada continue de prendre des mesures pour lutter contre la promotion et la vente de produits contenant du rétatrutide non approuvés et illégaux au Canada, notamment en collaborant avec Santé Canada et les organismes canadiens d'application de la loi et en faisant appel aux entités que les vendeurs utilisent pour exercer leurs activités illégales, soit les médias sociaux et les plateformes de commerce électronique, les sociétés émettrices de cartes de crédit, les services de traitement des paiements et les transporteurs maritimes et logistiques, et ce, dans le but d'aider à protéger les patients canadiens et à lutter contre cette activité illicite.

Lilly Canada encourage le signalement de tout soupçon de produit contenant du rétatrutide non approuvé et illégal à Santé Canada (lien pour en savoir plus), aux organismes locaux d'application de la loi et au Centre de relations avec la clientèle de Lilly Canada au 1-888-545-5972.

Pour en savoir plus sur Lilly Canada, visitez le site Lilly.com/fr-CA.

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.

Personnes-ressources pour les médias : Ethan Pigott, Eli Lilly Canada, [email protected], 416-770-5843