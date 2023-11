OTTAWA, ON, le 11 nov. 2023 /CNW/ -

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec ses partenaires provinciaux de la santé publique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada pour faire enquête sur une éclosion de salmonellose ultrarésistante dans six provinces.

Un grand nombre de personnes malades sont des enfants de 5 ans ou moins. Les infections associées à la souche responsable de cette éclosion peuvent être difficiles à traiter au moyen d'antibiotiques généralement recommandés si un traitement antibiotique est nécessaire.

L'éclosion est toujours en cours, car l'ASPC continue de recevoir des signalements de cas récents.

Les résultats de l'enquête à ce jour ont permis d'établir deux sources.

L'exposition à des aliments crus préparés pour des animaux de compagnie (aliments crus pour animaux de compagnie) a été établie comme une source probable pour certains des cas signalés dans le contexte de cette éclosion. Certaines des personnes malades ont déclaré avoir été exposées à des aliments crus pour animaux de compagnie, ou à des chiens nourris d'aliments crus, avant le début de leur maladie. Un seul fournisseur d'aliments crus pour animaux de compagnie commun n'a pas été cerné.

Le contact avec des bovins, en particulier des veaux, a aussi été établi comme une source probable pour certains des cas signalés dans le contexte de cette éclosion.

L'enquête sur cette éclosion se poursuit, et il est possible que d'autres sources soient établies.

Cette éclosion est un rappel que des salmonelles (bactéries Salmonella) peuvent être présentes dans les aliments crus pour animaux de compagnie et dans de nombreuses espèces d'animaux, dont les chiens et les bovins. Employez toujours des pratiques de manipulation salubre des aliments lorsque vous préparez, cuisinez ou conservez des aliments crus pour animaux de compagnie afin de prévenir les maladies. Appliquez de bonnes pratiques d'hygiène des mains et lavez-vous souvent les mains après un contact avec des chiens nourris d'aliments crus, des bovins ou leur environnement.

La présence de la souche de salmonelles responsable de cette éclosion a été détectée dans des aliments crus pour animaux de compagnie provenant du domicile d'une personne malade. Des aliments crus pour animaux de compagnie contaminés peuvent aussi rendre vos animaux de compagnie malades. Même s'ils ne montrent aucun signe de maladie, les animaux de compagnie infectés peuvent aussi transmettre des bactéries, comme des salmonelles, aux personnes avec qui ils sont en contact. La souche de salmonelles responsable de cette éclosion a aussi été détectée chez des chiens et des bovins malades, dont certains sont morts. Le présent avis de santé publique sera mis à jour à mesure que l'enquête se poursuit.

Résumé de l'enquête

En date du 11 novembre 2023, il y a 40 cas confirmés d'infection à Salmonella I 4,[5],12:i:- (salmonellose ultrarésistante) dans six provinces : le Manitoba (1), l'Ontario (14), le Québec (21), le Nouveau-Brunswick (1), la Nouvelle-Écosse (2) et l'Île-du-Prince-Édouard (1). Les personnes infectées sont tombées malades entre juillet 2020 et septembre 2023. Treize personnes ont été hospitalisées. Aucun décès n'a été signalé. Les personnes qui sont tombées malades sont âgées de 0 à 91 ans. Un peu moins de la moitié (43 %) des cas sont des enfants de 5 ans ou moins. Environ la moitié des cas (53 %) sont de sexe féminin.

La décision de mener l'enquête en collaboration a été prise en raison du signalement de cas de salmonellose ultrarésistante dans de multiples provinces du Canada. Au moyen d'une méthode de laboratoire appelée séquençage du génome, il a été déterminé que certains cas de salmonellose remontant à 2020 ont été causés par la même souche de salmonelles que celle ayant causé les cas survenus en 2023. Étant donné qu'il y a un intervalle de temps entre l'apparition de la maladie et son signalement aux responsables de la santé publique, il est possible que d'autres cas plus récents liés à l'éclosion soient signalés. Pour cette éclosion, cet intervalle se situe entre quatre et huit semaines.

Symptômes

Les symptômes apparaissent habituellement entre 6 et 72 heures après une exposition à des salmonelles et durent de 4 à 7 jours.

Les symptômes de salmonellose incluent notamment :

fièvre;

frissons;

nausées;

vomissements;

diarrhée;

maux de tête;

crampes abdominales.

Même si elles n'ont pas de symptômes, les personnes infectées par des salmonelles peuvent transmettre la salmonellose à d'autres personnes pendant des jours, voire des mois, après leur infection. La transmission de la salmonellose peut se faire de personne à personne et par contact avec des surfaces contaminées. La plupart des personnes qui contractent la salmonellose se rétablissent complètement sans traitement après quelques jours, mais certaines personnes malades peuvent développer une salmonellose grave et devoir être hospitalisées.

La souche de salmonelles visée par l'enquête sur cette éclosion de salmonellose est ultrarésistante, ce qui signifie qu'elle est résistante à tous les antibiotiques généralement recommandés (ceftriaxone, azithromycine, triméthoprime-sulfaméthoxazole, ampicilline et ciprofloxacine). La souche responsable de cette éclosion est aussi résistante aux antibiotiques moins récents (aminosides, chloramphénicol et tétracycline). Les infections causées par la souche responsable de cette éclosion peuvent être difficiles à traiter au moyen d'antibiotiques généralement recommandés si un traitement antibiotique est considéré comme nécessaire.

N'importe qui peut contracter la salmonellose. Si vous croyez que vous avez des symptômes de salmonellose, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Les personnes ayant un risque accru de salmonellose grave incluent :

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

Suivez les conseils présentés dans cette section pour prévenir la transmission directe ou indirecte de la salmonellose et réduire votre risque d'être malade en cas d'exposition à des aliments crus pour animaux de compagnie ou à des chiens nourris d'aliments crus, de même qu'en cas de contact avec des bovins.

Aliments crus pour animaux de compagnie

L'ASPC ne recommande pas de nourrir les animaux de compagnie au moyen d'aliments crus pour animaux de compagnie, en particulier dans les ménages comptant de jeunes enfants ou des personnes ayant un système immunitaire affaibli, en raison du risque accru de maladie grave.

Des germes nocifs, comme des salmonelles et des bactéries E. coli , ont été détectés dans des aliments crus et des gâteries pour animaux de compagnie du commerce et peuvent être présents dans beaucoup de viandes crues et de nombreux produits utilisés pour la préparation d'aliments faits maison.

, ont été détectés dans des aliments crus et des gâteries pour animaux de compagnie du commerce et peuvent être présents dans beaucoup de viandes crues et de nombreux produits utilisés pour la préparation d'aliments faits maison. Les animaux ayant une alimentation à base de viande crue (nourris d'aliments crus pour animaux de compagnie) sont plus susceptibles d'excréter des germes nocifs dans leurs selles comparativement aux animaux qui ne consomment que des aliments secs ou cuits pour animaux), même s'ils ont l'air en santé.

Avant de prendre des décisions concernant l'alimentation de votre animal de compagnie, consultez toujours votre vétérinaire. Votre vétérinaire pourra vous aider à déterminer ce qui convient le mieux pour garder votre animal de compagnie et votre famille en bonne santé.

Si vous choisissez de nourrir votre animal de compagnie au moyen d'aliments crus pour animaux de compagnie, voici des conseils qui peuvent vous aider à réduire le risque de salmonellose.

Lavez-vous toujours les mains soigneusement avec de l'eau et du savon après avoir nourri ou touché des animaux de compagnie, après avoir joué avec eux et après tout nettoyage qui leur est associé.

Nettoyez et désinfectez la totalité des contenants, des ustensiles et des surfaces (p. ex. bols ou assiettes pour l'eau et la nourriture, comptoirs, fours à micro-ondes, réfrigérateurs) qui sont entrés en contact avec des aliments crus pour animaux de compagnie avant de vous en servir de nouveau.

Servez-vous de vaisselle et d'ustensiles réservés à cet usage pour nourrir vos animaux de compagnie et lavez-les à part de vos autres ustensiles et articles de vaisselle.

Gardez tous les aliments et les gâteries pour animaux de compagnie à l'écart des endroits où des aliments pour humains sont conservés ou préparés. Gardez-les aussi hors de la portée des jeunes enfants. Ramassez les gâteries et les bols de nourriture quand votre animal de compagnie ne s'en sert plus.

Les aliments crus pour animaux de compagnie peuvent devoir être gardés congelés ou réfrigérés. Si vous faites décongeler des aliments crus pour animaux de compagnie : gardez les aliments de votre animal de compagnie à l'écart des aliments pour humains; placez-les dans un contenant propre et hermétique qui empêche les fuites de liquides; ne les faites pas décongeler plus que nécessaire; faites-les décongeler sur la tablette du bas du réfrigérateur; ne les recongelez pas après décongélation.

Ne laissez pas votre chien lécher votre visage, votre bouche ou des plaies ouvertes.

Contact avec des bovins

Lavez-vous toujours les mains avant de toucher à des bovins et à tout ce qui se trouve dans l'environnement où ils vivent, se promènent ou mangent, de même qu'après y avoir touché. Lavez-vous les mains avec de l'eau chaude et du savon pendant au moins 20 secondes. En l'absence d'eau et de savon, utilisez du désinfectant pour les mains à base d'alcool.

Si vous vous rendez sur une ferme ou dans un zoo pour enfants, lavez-vous les mains quand vous quittez des endroits réservés aux animaux, même si vous n'avez pas eu de contact direct avec des animaux.

Ne mangez pas et ne buvez pas près de bovins. Gardez les aliments et les boissons hors des endroits réservés aux animaux.

Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils sont à proximité d'animaux, comme des bovins. Ne laissez pas les enfants mettre leurs doigts ou des objets (p. ex. sucette) dans leur bouche quand ils se trouvent à proximité d'animaux ou dans un endroit réservé aux animaux.

Renseignements supplémentaires

