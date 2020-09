OTTAWA, ON, le 29 sept. 2020 /CNW/ - Premier avis

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux en santé publique pour faire enquête sur une éclosion de cas de salmonellose en Colombie-Britannique, en Alberta et au Yukon.

L'enquête à ce jour a cerné les oreilles de porc utilisées comme gâteries pour chiens comme source probable de l'éclosion. Certaines des personnes malades ont indiqué avoir donné à leurs chiens des gâteries d'oreilles de porc de marque Paws Up! ou Western Family avant l'apparition de leurs symptômes. Les produits de ces marques sont vendus dans les magasins Canadian Tire et Save-On-Foods. L'enquête sur l'éclosion se poursuit et il est possible que d'autres produits soient décelés.

Le 29 septembre 2020, le fournisseur, Masters Best Friend, a volontairement diffusé un avis d'arrêt de vente pour les gâteries pour chiens faites d'oreilles de porc des marques Paws Up! et Western Family. Ces produits étaient vendus partout au Canada. Pour en savoir plus sur les produits touchés, veuillez communiquer avec Masters Best Friend (en anglais seulement).

Même si les produits ne sont plus vendus dans les magasins, il pourrait toujours y en avoir dans les foyers des consommateurs. Étant donné la situation, ne donnez pas de gâteries pour chiens d'oreilles de porc de marque Paws Up! ou Western Family à votre chien. Lavez-vous toujours les mains tout de suite après avoir touché à des gâteries pour chiens et vérifiez que toutes les surfaces avec lesquelles elles sont entrées en contact sont bien nettoyées et désinfectées.

Cette éclosion rappelle l'importance d'une manipulation sécuritaire de toutes les gâteries, dont les oreilles de porc, et de la nourriture pour animaux de compagnie. Ces produits peuvent être contaminés par des bactéries qui peuvent rendre les humains malades si de bonnes pratiques de manipulation et de nettoyage ne sont pas appliquées. Les gâteries et la nourriture pour animaux de compagnie contaminées peuvent aussi rendre les animaux malades. Les animaux malades peuvent propager des bactéries, comme des salmonelles, aux personnes avec qui ils sont en contact même s'ils ne montrent pas de signes de maladie.

L'enquête sur l'éclosion se poursuit, et le présent avis de santé publique sera mis à jour au fur et à mesure de son évolution.

Résumé de l'enquête

En date du 29 septembre 2020, il y a huit (8) cas confirmés d'infection à Salmonella Typhimurium (salmonellose) en Colombie-Britannique (5), en Alberta (2) et au Yukon (1). Les personnes touchées sont tombées malades entre la fin février et le début août 2020. Trois (3) personnes ont été hospitalisées. De plus, une personne est décédée. L'âge des personnes malades varie de 7 à 95 ans. On constate une répartition égale des cas entre les hommes (50%) et les femmes (50%).

Il est possible que des cas plus récents soient signalés dans le contexte de l'éclosion vu qu'il existe un délai entre le moment où une personne tombe malade et le moment où son cas est signalé aux responsables de la santé publique. Les cas de la présente éclosion ont été signalés sur une période de quatre à sept semaines.

Qui est le plus à risque

Tout le monde peut contracter la salmonellose, mais les enfants de 5 ans et moins, les aînés, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli risquent davantage d'être gravement malades.

La plupart des personnes qui contractent la salmonellose se rétablissent complètement en quelques jours. Une personne peut être infectée sans être malade ni avoir de symptômes, mais peut quand même transmettre l'infection.

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

Il est difficile de savoir si un produit est contaminé par des salmonelles parce que ces bactéries n'altèrent pas l'apparence, l'odeur et le goût des produits. Les conseils de prévention de la salmonellose qui suivent peuvent contribuer à réduire le risque d'infection, mais ne permettent pas d'éliminer complètement ce risque.

Ne donnez aucune gâterie pour chiens faite d'oreilles de porc de marque Paws Up! ou Western Family à votre chien. Même si les produits ne sont plus vendus dans les magasins, il pourrait toujours y en avoir dans les foyers des consommateurs.

Lavez-vous toujours les mains soigneusement avec de l'eau et du savon tout de suite après avoir touché à des gâteries ou à de la nourriture pour animaux de compagnie, y compris à des oreilles de porc.

Lavez les contenants, les tablettes et les zones où des oreilles de porc utilisées comme gâteries pour chiens ont été conservées, et lavez-vous les mains après tout contact avec ces éléments de rangement.

Gardez la nourriture et les gâteries pour animaux de compagnie, dont les oreilles de porc, hors de la portée des enfants. Ramassez tout reste de gâterie quand votre animal de compagnie a fini de manger.

Lorsque c'est possible, gardez toutes les gâteries pour animaux de compagnie à l'écart des zones de conservation ou de préparation de la nourriture pour les humains.

Quand vous magasinez, lavez-vous toujours les mains soigneusement avec de l'eau et du savon après avoir touché à de la nourriture ou à des gâteries pour animaux de compagnie non emballées, y compris celles qui sont offertes en vrac dans des contenants ou sur les tablettes des magasins.

Symptômes

Les symptômes d'une infection à salmonelles, appelée salmonellose, se manifestent généralement de six (6) à 72 heures après l'exposition à un animal infecté, à une personne infectée ou à un produit contaminé par des salmonelles.

Ces symptômes incluent :

fièvre;

frissons;

diarrhée;

crampes abdominales;

maux de tête;

nausées;

vomissements.

Les symptômes durent habituellement de quatre (4) à sept (7) jours. Les personnes en bonne santé qui contractent la salmonellose se rétablissent souvent sans traitement. Dans certains cas, l'infection peut rendre gravement malade et entraîner une hospitalisation. Il peut parfois être nécessaire de prendre des antibiotiques. Les personnes qui contractent la salmonellose peuvent être contagieuses durant des jours, voire des semaines. Les personnes qui ont des symptômes ou des problèmes médicaux sous-jacents devraient communiquer avec un professionnel de la santé si elles soupçonnent qu'elles ont contracté la salmonellose.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la population canadienne contre les éclosions de maladies entériques.

Lors d'une éclosion, l'Agence de la santé publique du Canada dirige l'enquête sur la santé humaine et communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour surveiller la situation et participer à l'intervention contre l'éclosion.

Santé Canada effectue des évaluations des risques pour la santé pour cerner les dangers tels que définis dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Si un danger est cerné, Santé Canada peut intervenir par rapport au produit ou aux produits cernés.

Le gouvernement du Canada continuera d'informer la population canadienne de tout fait nouveau concernant l'enquête.

Renseignements supplémentaires

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Agence de la santé publique du Canada, Relations avec les médias, 613-957-2983 ; Renseignements au public : Numéro sans frais : 1-866-225-0709, Courriel : [email protected]