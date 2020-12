OTTAWA, ON, le 9 déc. 2020 /CNW/ -

Mise à jour définitive

Le présent avis est mis à jour pour communiquer que l'éclosion semble terminée et l'enquête à son sujet est maintenant close.

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a collaboré avec des partenaires provinciaux et territoriaux de la santé publique et de la salubrité des aliments pour faire enquête sur une éclosion d'infections à Vibrio parahaemolyticus survenue dans quatre provinces. L'éclosion semble terminée et l'enquête à son sujet est maintenant close.

D'après les constatations découlant de l'enquête sur l'éclosion, il a été déterminé que la source probable de l'éclosion était une exposition à des mollusques et crustacés. La majorité des cas ont été liés à la consommation de mollusques, principalement d'huîtres crues, récoltées dans les eaux côtières des Maritimes.

Même si cette éclosion semble terminée, la situation est un rappel que la consommation de mollusques et crustacés crus ou insuffisamment cuits, surtout les huîtres, peut rendre malade. Pour éviter tout risque de maladie, faire cuire les mollusques complètement jusqu'à ce qu'ils atteignent une température sécuritaire de cuisson interne de 74 °C (165 °F) avant de les consommer ou de les servir. Le présent avis offre de plus amples conseils pour éviter d'être malade.

Qu'est-ce que Vibrio

Les vibrions (bactéries Vibrio) sont naturellement présents dans les eaux côtières, où de fortes concentrations peuvent être observées lors des périodes d'augmentation de la température de l'eau. La plupart des personnes sont exposées à des vibrions lorsqu'elles mangent des mollusques crus ou partiellement cuits, surtout des huîtres.

Résumé de l'enquête

Au total, 23 cas confirmés de Vibrio parahaemolyticus liés à cette éclosion ont été recensés dans les provinces suivantes : Saskatchewan (1), Québec (7), Nouveau-Brunswick (10) et Île-du-Prince-Édouard (5). Les personnes sont tombées malades entre le début juillet et la fin octobre 2020. Une personne a été hospitalisée. Aucun décès n'a été signalé. Les personnes qui sont tombées malades étaient âgées de 11 à 92 ans. La majorité des cas (61 %) étaient des hommes.

Personnes le plus à risque

Les femmes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les personnes vivant avec une maladie du foie ou une hypoacidité gastrique, les jeunes enfants et les aînés ont un risque accru de complications. Ces personnes ne doivent pas consommer de mollusques et crustacés crus ou insuffisamment cuits.

La plupart des personnes atteintes se rétablissent complètement en une semaine. Une personne peut être infectée avec Vibrio sans être malade ni avoir de symptômes, mais peut quand même transmettre l'infection. Les personnes peuvent également transmettre la bactérie par des selles infectées.

Ce que vous pouvez faire pour protéger votre santé

Il est difficile de savoir si des mollusques et des crustacés sont contaminés par des vibrions parce que ces bactéries n'altèrent pas l'apparence, l'odeur et le goût des produits. Les conseils de prévention qui suivent peuvent contribuer à réduire le risque d'infection, mais ne permettent pas d'éliminer complètement ce risque.

Évitez de consommer des mollusques et des crustacés crus ou insuffisamment cuits.

Procurez-vous des mollusques et des produits dérivés auprès d'un établissement autorisé ou récoltez-les dans un endroit de pêche ouverte du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques (PCCSM), Pêches et Océans Canada

Conservez et transportez les mollusques à une température de 4 °C (39 °F) dans un réfrigérateur ou de la glace dès leur achat et jusqu'au moment de la cuisson ou de la consommation.

Faites cuire les mollusques jusqu'à ce qu'ils atteignent une température sécuritaire de cuisson interne de 74 °C (165 °F) pour tuer les bactéries comme les vibrions.

de 74 °C (165 °F) pour tuer les bactéries comme les vibrions. Adoptez les pratiques de manipulation sécuritaire des aliments pour préparer et faire cuire les mollusques :

lavez-vous les mains à l'eau chaude avec du savon pendant 20 secondes avant et après la manipulation de tout mollusque;



nettoyez et désinfectez adéquatement les planches à découper, les comptoirs, les couteaux et les autres ustensiles après avoir préparé des mollusques crus;



rincez les mollusques uniquement à l'eau potable;



jetez tout mollusque qui ne s'ouvre pas lors de la cuisson;



consommez les mollusques tout de suite après la cuisson et réfrigérez les restes;



séparez toujours les mollusques et crustacés crus de ceux qui sont cuits;



portez des vêtements de protection (comme des gants) lorsque vous manipulez des mollusques et crustacés crus;



évitez d'exposer une plaie ouverte ou une éraflure à de l'eau salée ou saumâtre chaude ou à des mollusques et crustacés crus.

Évitez de manger des huîtres ou d'autres fruits de mer si vous prenez des antiacides, car toute diminution de l'acidité gastrique peut favoriser la survie et la prolifération des vibrions.

Si vous avez reçu un diagnostic d'infection aux vibrions ou de toute autre maladie gastro-intestinale, ne cuisinez pas pour les autres.

Communiquez avec les autorités en matière de santé publique de votre localité pour signaler tout problème de sécurité alimentaire dans les restaurants ou les épiceries, ou si vous soupçonnez une intoxication alimentaire provenant d'un restaurant ou d'autres établissements alimentaires.

Symptômes

Les personnes infectées par des vibrions peuvent avoir divers symptômes. Certaines ne sont pas malades du tout, tandis que d'autres croient avoir une mauvaise grippe intestinale. Peu de gens sont gravement malades.

Chez la plupart des personnes atteintes, un ou plusieurs des symptômes suivants apparaissent de 12 à 24 heures après l'infection par la bactérie :

diarrhée aqueuse ou sanglante

crampes abdominales

nausées

vomissements

fièvre

mal de tête

frissons

pression artérielle anormalement basse

présence de la bactérie dans le sang

La maladie peut durer jusqu'à trois jours, et les cas graves sont rares. Les malades devraient boire beaucoup pour compenser la déshydratation causée par la diarrhée. Les personnes qui ont des symptômes ou des problèmes médicaux sous-jacents devraient communiquer avec un professionnel de la santé si elles soupçonnent qu'elles ont contracté la bactérie Vibrio.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la population canadienne contre les éclosions de maladies entériques.

Lors d'une éclosion, l'Agence de la santé publique du Canada dirige l'enquête sur la santé humaine et communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour surveiller la situation et participer à l'intervention contre l'éclosion.

Santé Canada effectue des évaluations visant à déterminer si la présence d'une substance ou d'un micro-organisme dans les aliments présente un risque pour la santé des consommateurs.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène des enquêtes sur la salubrité des aliments afin d'isoler la source possible d'une éclosion. De plus, elle surveille les biotoxines présentes dans les mollusques dans les secteurs de récolte et est responsable de la certification et de l'inspection des établissements de transformation de poisson, de mollusques et de crustacés.

Pêches et Océans Canada s'occupe de l'ouverture et de la fermeture des secteurs coquilliers ainsi que du respect des fermetures en vertu de la Loi sur les pêches et du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé.

Le gouvernement du Canada continuera d'informer la population canadienne de tout fait nouveau concernant l'enquête.

Renseignements supplémentaires

