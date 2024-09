OTTAWA, ON, le 27 sept. 2024 /CNW/ - avis d'origine

L'enquête sur cette éclosion est en cours.

Cet avis de santé publique sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête.

En Bref

Pour prévenir la maladie, il est conseillé aux individus de pratiquer une bonne hygiène des mains et de se laver fréquemment les mains après avoir été en contact avec des reptiles, comme les geckos, et leur environnement.

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

Les reptiles comme les geckos peuvent être porteurs de Salmonella. Vous pouvez tomber malade en touchant des reptiles ou leur environnement, puis en vous touchant le visage, les yeux ou la bouche sans vous être lavé les mains au préalable.

Vous pouvez également tomber malade en touchant des surfaces ou des objets contaminés dans une maison, ainsi que dans les expositions où sont gardés les geckos. Cela peut se produire lors de fêtes d'anniversaire, d'activités scolaires ou de garderies, dans des musées, des centres scientifiques, des zoos ou lors d'une exposition itinérante de reptiles.

Pour éviter la transmission directe ou indirecte de Salmonella à d'autres personnes, suivez les conseils décrits dans cette section afin de réduire le risque de tomber malade au contact de reptiles (notamment les geckos), et de leur environnement.

Communiquez avec votre prestataire de soins de santé si vous pensez présenter les symptômes d'une infection à Salmonella.

Lavez-vous toujours les mains soigneusement avec de l'eau et du savon tout de suite après avoir touché un reptile, ainsi que tout ce qu'il mange ou touche et tout ce qui se trouve dans le milieu où il vit et joue.

Si vous assistez à une exposition ou à une activité comportant des reptiles, lavez-vous les mains lorsque vous quittez les zones où se trouvent les animaux, et ce, même si vous ne les touchez pas directement.

Nettoyez les surfaces et les objets que votre reptile a touchés avec de l'eau savonneuse, puis avec un désinfectant pour la maison.

N'embrassez jamais un reptile de compagnie.

Ne gardez pas de reptile dans des garderies, des écoles ou d'autres milieux où l'on retrouve des enfants en bas de 5 ans.

Surveillez toujours les enfants quand ils touchent ou jouent avec des reptiles.

Assurez-vous que les enfants gardent une bonne distance entre leur visage et ces animaux, ainsi que leurs effets et également que les enfants ne partagent pas leur nourriture ou leur boisson avec ces animaux.



Assurez-vous que les enfants lavent soigneusement leurs mains après avoir manipulé ces animaux.



Les enfants de 5 ans et moins ne doivent pas manipuler de reptiles.

Gardez les reptiles, ainsi que leur nourriture, leurs contenants, leurs enclos et tout objet ayant été placé dans leur enclos, comme des plantes ou des objets d'enrichissement, loin de la cuisine et tout autre endroit où l'on prépare la nourriture et là où on la mange.

Dans la mesure du possible, nettoyez les enclos et les accessoires à l'extérieur de la maison. Si ce n'est pas possible, utilisez un évier de buanderie ou une baignoire, puis nettoyez et désinfectez soigneusement.

Nettoyez ou lavez les reptiles dans un bac en plastique prévu à cet effet, et non dans l'évier de la cuisine ou de la salle de bain.

Soyez conscient des besoins spécifiques de votre reptile. Le stress d'un reptile peut augmenter l'excrétion de salmonelles .

Gardez toujours les reptiles dans des habitats conçus spécifiquement pour eux.

Si vous décidez de vous procurer un reptile, consultez un professionnel de la santé ou un vétérinaire pour savoir quel animal de compagnie vous convient mieux si votre famille inclut des enfants de 5 ans ou moins, une personne enceinte ou immunodéprimée, ou un adulte de 65 ans et plus.

Il s'agit de la deuxième éclosion liée aux geckos signalée en 2024. Le 22 mars 2024, une autre éclosion de Salmonella Lome a été liée à des geckos. Cette enquête a été clôturée le 14 mai.

Avis de santé publique : Éclosion de cas de salmonellose en lien avec des geckos

Symptômes

Généralement, les symptômes se manifestent de 6 à 72 heures après l'exposition à la bactérie Salmonella et durent 4 à 7 jours.

Voici quelques-uns des symptômes possibles :

fièvre

frissons

nausée

vomissements

diarrhée

maux de tête

crampes abdominales

Les personnes les plus susceptibles de contracter une maladie grave sont les suivantes :

les personnes âgées

les jeunes enfants

les personnes enceintes

les personnes dont le système immunitaire est affaibli

Les personnes infectées par la bactérie Salmonella peuvent la transmettre à d'autres personnes plusieurs jours ou plusieurs semaines après avoir été infectées, même si elles ne présentent pas de symptômes. La Salmonella peut se propager par contact de personne à personne et par les surfaces contaminées. La plupart des personnes qui contractent une infection à Salmonella se rétablissent complètement après quelques jours, sans traitement, mais cette infection peut également entraîner une maladie grave et une hospitalisation.

Salmonellose (Salmonella)

Résumé de l'enquête

Au total, 25 cas confirmés de Salmonella Muenchen ont été signalés dans le cadre de cette éclosion dans les provinces suivantes :

Colombie-Britannique (1)

Alberta (2)

(2) Manitoba (1)

(1) Ontario (13)

(13) Québec (2)

Nouvelle-Écosse (3)

Terre-Neuve-et- Labrador (3)

Les personnes sont tombées malades entre août 2020 et septembre 2024. Trois personnes ont été hospitalisées et une personne est décédée.

D'autres infections à Salmonella sont en cours d'investigation et nous pourrions confirmer d'autres maladies associées à cette éclosion.

Les personnes qui sont tombées malades sont âgées de 1 à 103 ans et la plupart d'entre elles sont des femmes (64 %).

Un grand nombre de personnes malades ont déclaré avoir été en contact direct ou indirect avec des geckos, ou avec les environnements où ces animaux sont gardés, avant que leur maladie ne se déclare. Certaines personnes malades n'ont pas touché ou manipulé les geckos elles-mêmes, mais vivaient dans la maison où ils étaient gardés.

Il est possible que des maladies plus récentes continuent d'être signalées dans le cadre de l'éclosion, car il s'écoule un certain temps entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux autorités sanitaires. Pour cette éclosion, la période de déclaration de la maladie est comprise entre 16 et 43 jours.

Il est probable que le nombre de personnes malades soit supérieur à celui qui a été signalé aux autorités sanitaires. Il est possible que cette éclosion ne se limite pas aux provinces ou aux territoires où les maladies sont connues. En effet, de nombreuses personnes se rétablissent sans avoir consulté un professionnel de la santé et ne sont pas testées pour la salmonellose.

