Avis de rappel d'aliments - Rappel de Croustillant Choco-Framboise de marque France Délices en raison de norovirus

Photos des produit disponible : http://inspection.gc.ca/fra/1559699123737/1559699125864

OTTAWA, le 4 juin 2019 /CNW/ - France Délices Inc. procède au rappel du Croustillant Choco-Framboise de marque France Délices en raison d'une contamination possible aux norovirus des framboises utilisées dans ce produit. Les consommateurs ne devraient pas consommer et les détaillants ne devraient pas vendre, servir ou utiliser ce produit.

Le produit suivant a été vendu dans les magasins suivant en Ontario et au Québec :

Nom Adresse La maison du Kouign-Amman 101 Schneider Rd., Kanata, ON Métro plus 875, Montée Masson, Mascouche, QC Métro plus Élite St-Antoine 633, boul. des Laurentides, St-Antoine des Laurentides, QC IGA Coteau du lac 100, Théophile Brassard, Coteau du Lac, QC IGA Chaumont Bilodeau 1005, boul. Du Grand Héron, St-Jérôme, QC IGA Extra Sept-Iles 1010, boul. Laure Uashat, Sept-Îles, QC IGA St-Romuald 1060, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC

Ce produit pourrait aussi avoir été vendu par des employés de comptoirs de boulangerie-pâtisserie, avec ou sans étiquette ou code jusqu'au 3 juin 2019. Les consommateurs qui ne sont pas certains s'ils ont acheté le produit visé devraient se renseigner auprès de leur détaillant.

Produit visé par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes France Délices Croustillant Choco-Framboise 95 g 7 74461 16122 7 12919

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-le ou rapportez-le au magasin où il a été acheté.

Les personnes qui ont été exposées au virus présentent généralement des symptômes dans les 24 à 48 heures qui suivent, mais les symptômes peuvent se manifester seulement 12 heures après l'exposition. Souvent, la maladie se manifeste brusquement. Même si vous avez déjà été infecté par un norovirus, vous pouvez l'être de nouveau. Les principaux symptômes des maladies causées par un norovirus sont de la diarrhée, des vomissements (les enfants ont plus tendance à vomir que les adultes), des nausées et des crampes abdominales. D'autres symptômes inclus une faible fièvre, des maux de tête, des frisson, des douleurs musculaires et la sensation générale de fatigue. La plupart des personnes se sentent mieux après un ou deux jours, les symptômes disparaissant d'eux-mêmes, et aucun effet à long terme ne subsiste après la maladie. Comme pour toute maladie causant une diarrhée ou des vomissements, les personnes infectées doivent boire beaucoup de liquides pour remplacer les fluides corporels perdus et prévenir la déshydratation. Si le cas est grave, l'administration de liquides par voie intraveineuse à l'hôpital peut être nécessaire.

Contexte

Ce rappel découle de renseignements obtenus par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) au cours d'une enquête sur une éclosion de maladie d'origine alimentaire. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé à la population au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n'a été signalé.

Renseignements supplémentaires

France Délices Inc. : Christine Fortin , cfortin@francedelices.com

, cfortin@francedelices.com ACIA : www.inspection.gc.ca/contacteznous

