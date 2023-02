MONTRÉAL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - M. Martin-Pierre Pelletier, président du conseil d'administration, annonce la nomination de M. Normand Bisson à titre de président-directeur général de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), l'organisme de gestion désigné responsable de l'élargissement et de la modernisation de la consigne. Président de Boissons Gazeuses Environnement (BGE)1, M. Bisson supervise les travaux de l'AQRCB depuis plusieurs mois. Il entrera officiellement en fonction le lundi 27 février 2023.

« Normand Bisson est un gestionnaire chevronné qui joue un rôle clé dans le déploiement et le succès de la consigne au Québec. Nous sommes heureux de l'accueillir et de lui confier la direction de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons où il saura mettre à profit ses nombreuses connaissances et compétences », a soutenu M. Pelletier.

Au cours de ses 18 années chez BGE, M. Bisson a noué de solides partenariats avec des acteurs de l'industrie, notamment le gouvernement, RECYC-QUÉBEC, les producteurs et les détaillants. Ses réalisations témoignent d'une connaissance approfondie des systèmes de consigne québécois et canadiens, des enjeux liés à la gestion des matières résiduelles et des principes de l'économie circulaire. Il dirige, entre autres, le programme Consignaction qui vise à sensibiliser les consommateurs aux bienfaits de la consigne.

M. Bisson a occupé de nombreux postes-cadres dans de grandes entreprises de service. Il est détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) des HEC Montréal et du titre de comptable professionnel agréé (CPA).

L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons

L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) est l'organisme de gestion désigné (OGD). Elle a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les différents producteurs de boissons impliqués dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boissons dans la province de Québec. Pour en savoir plus, www.aqrcb.org.

______________________________________ 1 BGE est un organisme à but non lucratif créé par l'industrie pour administrer le système de consignation des contenants à remplissage unique de boissons gazeuses et assurer le respect de la loi, de la règlementation et de l'entente portant sur la consigne.

Renseignements: Annie Jolicoeur, S2B l'agence, 514 231-5818, [email protected]; Normand Bisson, AQRCB, [email protected]