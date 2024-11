MONTRÉAL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est fière d'annoncer la nomination d'Anahita Jami au rôle de Directrice, environnement, social et gouvernance (ESG). Cette nomination à un poste stratégique témoigne du rôle essentiel de ces valeurs dans l'organisation.

Avec un doctorat en sciences appliquées à l'environnement et gestion de la Toronto Metropolitan University, Anahita Jami présente une base académique solide, enrichie de nombreuses certifications. Elle est également lauréate du prix EP ECO Impact Award pour ses contributions remarquables en matière de durabilité.

Après avoir joint CIMA+ au début de 2024, Anahita Jami a joué un rôle prépondérant dans l'exécution du plan ESG de l'organisation. Cette initiative concrétise l'engagement de l'entreprise envers l'ingénierie pour les générations futures, autonomisant les gens et leurs collectivités. Elle est au premier plan des affaires durables. À mesure que CIMA+ progresse et continue d'instaurer davantage de stratégies axées sur l'atteinte de ses objectifs, le nouveau rôle de Mme Jami sera l'élément charnière de la réussite de nombreuses initiatives. « Mme Jami soutiendra nos initiatives internes et travaillera étroitement avec tous nos secteurs pour appuyer nos clients dans leurs parcours vers le développement durable. CIMA+ incarne plusieurs engagements : atteindre la carboneutralité; augmenter ses revenus verts; réaliser ses objectifs en matière d'équité, diversité et inclusion; et faire preuve de gouvernance responsable. Mme Jami va jouer un rôle de plus en plus stratégique dans notre organisation», a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+.

« Ce nouveau défi me passionne. Je me suis engagée à contribuer à l'optimisation et à la coordination de la stratégie ESG de CIMA+ et à participer à l'élaboration de projets novateurs, durables » a pour sa part ajouté Anahita Jami.

Sa nomination a pris effet le 30 septembre 2024.

