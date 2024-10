MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes firmes privées de génie-conseil au Canada, est ravie d'annoncer la nomination d'Al Boissonneault au poste de directeur, Marchés des ressources et industrie - Sudbury, une arrivée qui marque une étape importante de son plan de croissance stratégique pour l'Ontario. Cette expansion souligne l'engagement de CIMA+ à se rapprocher des clients du Nord de l'Ontario et à exploiter le vaste potentiel de la région.

Né et élevé à Sudbury, Al Boissonneault possède une connaissance approfondie de la région et de ses clients, pour leur avoir consacré sa carrière. Son expertise sera cruciale pour CIMA+, qui compte accroître sa présence dans la région du Grand Sudbury au cours des cinq prochaines années.

M. Boissonneault est titulaire d'un baccalauréat en génie minier de l'Université Laurentienne et d'un diplôme de technologue en génie civil du Cambrian College. Il est ingénieur agréé en Ontario depuis 2004. Au cours des 23 dernières années, Al Boissonneault a participé à certaines des plus grandes exploitations minières souterraines du Canada et à d'importants projets, tant au pays qu'à l'étranger.

« Nous sommes ravis d'accueillir Al au sein de la famille CIMA+. Son leadership et son expertise vont non seulement renforcer notre équipe, mais aussi notre volonté d'établir des relations solides et durables avec nos clients du Nord de l'Ontario. Cette nomination témoigne de notre engagement envers la région de Sudbury et de notre vision stratégique de la croissance en Ontario », a déclaré Timothée Lescop, premier vice-président, Ressources et industrie, de CIMA+.

« Rejoindre CIMA+ est une opportunité exceptionnelle de mettre à profit mon expérience dans la région de Sudbury et de contribuer aux ambitieux plans de croissance de l'entreprise. C'est une chance unique de constituer une équipe locale solide et d'engendrer un impact significatif sur la communauté et l'industrie que je connais bien. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec nos clients et nos partenaires afin d'offrir des solutions novatrices qui répondent à leurs besoins », ajoute Al Boissonneault, directeur des marchés des ressources et de l'industrie, Sudbury, chez CIMA+.

La nomination a pris effet en septembre 2024.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et science de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 35 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 200 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

