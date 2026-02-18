MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce la nomination de Sylvain Gazaille à titre de directeur principal, défense.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la défense canadienne, et une formation universitaire en génie, M. Gazaille apporte à CIMA+ une compréhension approfondie et concrète des priorités en matière de défense, des contraintes opérationnelles et des réalités de livraison.

Sylvain Gazaille (Groupe CNW/CIMA+)

CIMA+ travaille depuis plus de 20 ans sur des projets liés à la défense nationale et à ses infrastructures, et l'arrivée de Sylvain Gazaille à titre de leader du marché de la défense chez CIMA+ marque une nouvelle étape pour l'organisation. « Avec l'augmentation des investissements fédéraux et un engagement national renouvelé en matière de défense, le marché canadien de la défense connaît une croissance et une transformation sans précédent. Cette évolution souligne la nécessité d'un leadership expérimenté et d'une expertise intégrée pour soutenir des programmes complexes et essentiels à cette mission, partout au pays », a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+.

« La compréhension approfondie des environnements de défense de Sylvain, son leadership éprouvé et sa capacité à rallier les perspectives techniques et opérationnelles seront déterminants pour CIMA+ », a ajouté Karen Freund, première vice-présidente régionale, en Ontario.

« Me joindre à CIMA+ représente une étape stimulante pour moi, car la solide culture de collaboration, d'excellence et d'entrepreneuriat de la firme rejoint ma propre approche », a déclaré Sylvain Gazaille. « Étant une personne d'action axée sur la livraison, je vois ce rôle comme un défi porteur de sens, et une occasion de travailler avec des équipes engagées afin de soutenir les organisations canadiennes de défense dans la réalisation de leurs projets, qui ont un impact majeur. »

Cette nomination est en vigueur depuis le 19 janvier 2026.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 600 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

