MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce la nomination de Richard Bourque au poste de directeur principal, stratégie et livraison, intelligence artificielle.

Richard Bourque (Groupe CNW/CIMA+)

Depuis son arrivée chez CIMA+ en 2022, M. Bourque a démontré sa capacité à livrer des projets stratégiques d'envergure, qui ont mis en lumière son aptitude à piloter des transformations complexes, à mobiliser efficacement les équipes et à assurer une exécution rigoureuse dans des environnements multidisciplinaires. Avant de se joindre à CIMA+, Richard Bourque a notamment travaillé chez Element AI, l'une des plus importantes entreprises en intelligence artificielle au Québec, où il a participé à l'intégration de solutions d'intelligence artificielle et à la gestion des défis d'implantation dans différents contextes organisationnels.

Cette nomination s'inscrit dans l'évolution naturelle de la stratégie numérique de CIMA+, qui intègre depuis déjà plusieurs années les technologies d'intelligence artificielle et d'automatisation avancée.

« L'intelligence artificielle représente des occasions majeures pour CIMA+, affirme Eric Martin, vice-président principal, Technologies de l'information chez CIMA+. L'expertise de Richard ainsi que son expérience font de lui la personne toute désignée pour guider cette prochaine étape stratégique, en gardant toujours l'humain au cœur de l'évolution de notre stratégie numérique. En misant sur une intégration progressive et structurée de l'intelligence artificielle, notamment dans l'optimisation de la gestion des données d'ingénierie, CIMA+ réaffirme son engagement à innover de manière responsable et à offrir des solutions toujours plus efficaces et durables à ses clients. »

« Ce nouveau défi représente une opportunité stimulante et enrichissante pour moi. L'intelligence artificielle doit être mise au service des équipes et de nos clients, souligne Richard Bourque. Notre approche vise à continuer de déployer des solutions concrètes, responsables et adaptées à la réalité du génie-conseil. »

Cette nomination est en vigueur depuis le 2 mars 2026.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 600 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

Source : Andréanne St-Pierre, Directrice principale -- Marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; Pour plus d'information : [email protected]