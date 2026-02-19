MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada, annonce la nomination de Jennifer Noble à titre de directrice principale, Environnement et sciences de la terre, pour l'Ontario.

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs de l'environnement et de l'ingénierie, Mme Noble met au service de CIMA+ une vaste expertise en leadership exercée partout en Ontario. Au cours de sa carrière, elle a dirigé avec succès des projets de croissance stratégique et a été à la tête de grandes équipes multidisciplinaires.

Dans ses nouvelles fonctions en tant que responsable régionale de l'équipe Environnement et sciences de la terre de l'Ontario, elle pilotera la poursuite de la croissance stratégique de ce secteur, en réalisant des projets durables et influents qui reflètent la mission de la firme et son engagement envers le développement durable.

« Jennifer allie de façon rare une connaissance du marché remarquable, une expertise technique pointue et un leadership authentique. Son parcours en Ontario, qui couvre les services environnementaux, la géotechnique, les géosciences et la planification, fait d'elle un ajout stratégique à notre équipe en pleine expansion », a déclaré Mathieu Bélanger, vice-président, Environnement et sciences de la terre chez CIMA+. « Elle a démontré sa capacité à mobiliser des équipes multidisciplinaires et à créer de la valeur dans le cadre de projets complexes. Son pouvoir d'influence renforcera la capacité de CIMA+ à offrir des solutions intégrées qui anticipent les besoins de nos clients et répondent à leur évolution. »

« Je suis vraiment ravie de me joindre à CIMA+ à un moment aussi déterminant pour le secteur de l'environnement et des sciences de la terre », a ajouté Jennifer Noble. « La croissance que CIMA+ a connue au cours des dernières années témoigne clairement de la force, de l'expertise et de l'engagement de ses équipes. Je suis inspirée par les équipes exceptionnelles de l'organisation, qui ont su établir des bases solides en matière d'excellence technique, de relations de confiance avec les clients et de culture ancrée dans la collaboration et l'innovation. Je me réjouis de travailler étroitement avec nos équipes partout en Ontario afin de poursuivre sur cette lancée et de mettre à profit notre expertise collective pour offrir des solutions efficaces et durables à nos clients et aux communautés que nous servons. »

Cette nomination a pris effet le 26 janvier 2026.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 600 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

