MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ -Suzanne Demeules, cheffe de la direction des pratiques d'affaires chez CIMA+, a le plaisir d'annoncer la nomination de Ian Turpin au poste de directeur ESG.

M. Turpin est titulaire d'une Maîtrise en évaluation stratégique d'impacts environnementaux, un programme conjoint de l'Université McGill et du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP), et cumule plus de 20 années d'expérience en ESG en Amérique du Nord, en Océanie et en Europe. Il a été directeur du développement durable chez Quadra, chef de file canadien du marché de la distribution de produits chimiques et d'ingrédients, où il a dirigé le portefeuille de solutions durables et de chimie verte ainsi que le développement de produits. Durant ce mandat, il a identifié et évalué les attributs de durabilité pour plus de 1 600 UGS afin de favoriser la réduction de l'empreinte environnementale des industries desservies par Quadra.

« Nous sommes heureux de voir M. Turpin rejoindre CIMA+. Il possède une forte expérience qui aidera CIMA+ à poursuivre sa vision stratégique, celle de devenir un acteur majeur dans la construction d'un avenir durable », a déclaré Mme Demeules.

La nomination de Ian réaffirme l'engagement de CIMA+ à poursuivre ses efforts et ses avancées en matière environnementale. Sa connaissance approfondie des questions ESG et de durabilité contribuera à l'optimisation de la stratégie ESG de l'entreprise et au développement de projets innovants et durables pour lutter contre les changements climatiques.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en systèmes de communication et en environnement. L'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience dans tout le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada. Aujourd'hui, avec plus de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2 800 personnes, dont plus de la moitié sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer et bonifier la vie qui nous entoure. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur.

Renseignements: Andréanne St-Pierre, Directrice -- Communications et marketing, Téléphone: 514-348-0891, [email protected]