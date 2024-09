OTTAWA, ON, le 4 sept. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada, est fière d'annoncer la nomination de Martino Fanfani au poste de directeur principal, Bâtiment, Est de l'Ontario.

Dans ce rôle crucial, M. Fanfani dirigera deux initiatives majeures de croissance au sein du secteur Bâtiment, renforçant ainsi la réputation de CIMA+ en tant que leader et innovateur de l'industrie. Il supervisera le développement et l'exécution du plan stratégique de la firme pour Ottawa et l'Est de l'Ontario. Il dirigera également à l'échelle nationale l'initiative en efficacité énergétique de notre secteur Bâtiment; une initiative essentielle pour atteindre les objectifs de décarbonation et de construction écologique de l'industrie à travers le Canada.

« Conformément à l'engagement indéfectible de CIMA+ envers l'ingénierie durable, nous avons créé ce rôle crucial pour faire évoluer notre mission et partager des connaissances essentielles au sein de nos équipes à l'échelle nationale. Nous sommes ravis d'accueillir Martino Fanfani, dont l'expertise approfondie et la passion pour la durabilité font de lui le leader parfait pour ce parcours transformateur. Ensemble, nous ouvrirons la voie à un avenir plus vert et plus durable, » a déclaré Yannick Maltais, premier vice-président, Bâtiment chez CIMA+.

« En tirant parti de notre équipe multidisciplinaire et de notre vaste expertise en matière de développement durable, nous sommes en bonne posture pour devenir une force dominante en ingénierie dans la région de la capitale nationale, » a déclaré Matt McBride, vice-président, Bâtiment, Ontario chez CIMA+.

La nomination de M. Fanfani a pris effet en juillet 2024.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et science de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 35 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 200 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, veuillez visiter cima.ca.

SOURCE CIMA+

Renseignements : Andréanne St-Pierre Directrice principale, Marketing et communications [email protected] Téléphone : 514 348-0891