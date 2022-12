MONTRÉAL, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Groupe Touchette Inc. («Groupe Touchette») est fier d'annoncer la nomination de Monsieur Tony Mougios au poste de Vice-Président, Affaires stratégiques et Croissance.

Pour Nicolas Touchette, copropriétaire et chef de la direction : Tony Mougios était le candidat idéal pour appuyer la réflexion stratégique et soutenir le plan de croissance de Groupe Touchette. « Tony Mougios est une figure marquante de l'industrie du pneu en Amérique du Nord et un interlocuteur recherché sur l'échiquier mondial, tant par ses profondes connaissances de l'industrie et de ses produits, que par sa vision stratégique. » a-t-il déclaré.

Fort d'une carrière de plus de 30 ans auprès de Michelin, M. Mougios a eu l'occasion de voyager à travers le monde, de s'immerger dans la culture innovante de Michelin et de se démarquer en tant que Directeur pour Michelin Canada.

« Nous sommes honorés qu'un leader d'une telle trempe ait eu le désir de poursuivre sa carrière au sein de la grande famille Groupe Touchette, a dit Frédéric Bouthillier, copropriétaire et chef des opérations. La qualité de son leadership et sa notoriété sont largement reconnues au sein de l'industrie canadienne du pneu ainsi que sur le plan international. »

Dans le cadre de son mandat, M. Mougios soutiendra les objectifs de croissance de Groupe Touchette en plus de développer et soutenir les stratégies de développement durable ainsi que les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de l'entreprise.

Toute l'équipe de Groupe Touchette lui souhaite la bienvenue et beaucoup de succès dans ses nouvelles responsabilités.

Groupe Touchette Inc.

Fondé par André Touchette en 1979, Groupe Touchette Inc., l'un des plus importants distributeurs de pneus de propriété canadienne, est reconnu pour son expertise et son service de niveau supérieur auprès des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des clients indépendants depuis plus de 40 ans. Dirigée par Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier, l'entreprise dont le siège social est situé à Montréal se spécialise aujourd'hui dans les services de distribution de pneus à valeur ajoutée. Groupe Touchette compte près de 1 600 employés et est présent partout au Canada avec plus de 50 centres de distribution. Sous les bannières TireLink et DT Tire, Groupe Touchette dessert les manufacturiers et les concessionnaires automobiles ainsi que les détaillants de pneus indépendants. L'entreprise dessert également les consommateurs canadiens sous les bannières de détail Tirecraft, Integra Tire, Signature Tire, Tireland/Ici Pneu, Tire Partners/Pneu Solutions, Pneu Select, MécaniPneu, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique et Touchette Motorsport.

grtouchette.com

SOURCE Groupe Touchette

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Groupe Touchette Inc., David Giguère, Vice-Président Marketing & Merchandising [email protected], Citoyen, Moise Alex Docteur [email protected] 438.778-1678