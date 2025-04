Une riche expérience

En tant que co-PDG, M. Touchette et M. Bouthillier veilleront à l'orientation stratégique de l'entreprise, mettant à profit leur expertise combinée et leurs 15 années à la tête de Groupe Touchette afin d'en accélérer l'innovation, améliorer l'expérience client et renforcer les partenariats dans l'industrie. « Nous sommes ravis d'entamer ensemble ce nouveau chapitre en tant que co-PDG de Groupe Touchette. Grâce à notre expertise complémentaire et à nos relations solides dans l'industrie, nous nous engageons à tirer parti de notre savoir-faire pour faire croître l'entreprise, stimuler l'innovation et maintenir Groupe Touchette à l'avant-garde de l'industrie, tout en créant de la valeur pour nos employés, partenaires ainsi que clients », ont déclaré Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier.

Egil Moller Nielsen, nommé chef de l'exploitation

En se joignant à l'équipe de direction en tant que chef de l'exploitation, M. Egil Moller Nielsen apporte une vaste expérience en logistique, gestion de la chaîne d'approvisionnement et innovation dans le commerce de détail. Il a occupé dans le passé des postes de direction au sein d'entreprises telles que Coop Denmark et The Lego Group au Danemark. Son approche novatrice a également été reconnue par des prix internationaux dans le domaine des chaînes d'approvisionnement.

« Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de rejoindre Groupe Touchette à un moment aussi crucial de sa croissance. L'entreprise a bâti une base solide, et j'ai hâte de collaborer avec l'équipe pour optimiser les opérations, préparer l'avenir et stimuler l'innovation. J'ai très hâte de commencer et de contribuer à ce nouveau chapitre qui sera un succès! »

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Nielsen au sein de l'équipe en tant que nouveau chef de l'exploitation », ont déclaré Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier. « Nous nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une personne de son calibre et nous avons hâte de tirer parti de son vaste savoir-faire pour développer des opérations évolutives et des succès répétés. »

Une équipe de direction avec une vision claire

M. Frédéric Poussard, chef de la direction financière de Groupe Touchette, complétera ainsi l'équipe de direction de l'entreprise. Ce dernier a d'ailleurs joué un rôle clé au cours des 12 dernières années dans la croissance de Groupe Touchette grâce à son leadership financier. En plus d'avoir façonné la stratégie financière de l'entreprise, il a établi ses lignes directrices commerciales et défini son approche en matière de fusions et acquisitions, assurant ainsi sa stabilité financière et sa croissance à long terme. Son approche collaborative et ses relations solides ont été essentielles à la conclusion de grandes transactions, tandis que son mentorat et sa connaissance approfondie du marché de l'automobile en ont fait un leader respecté et de confiance au sein de l'entreprise.

Ces nominations à la direction de Groupe Touchette témoignent de son engagement à stimuler sa croissance, son excellence opérationnelle ainsi que son leadership dans l'industrie. Alors que l'entreprise entame ce nouveau chapitre prometteur, l'équipe de direction est déterminée à en faire une référence grâce à un modèle opérationnel dynamique favorisant l'innovation, l'évolutivité et la pérennité. Ces changements stratégiques permettront à Groupe Touchette de soutenir sa croissance, d'améliorer l'expérience client et de continuer à créer de la valeur à long terme, tant pour ses employés, ses partenaires que ses parties prenantes.

À propos de Groupe Touchette Inc.

Fondé par André Touchette en 1979, Groupe Touchette, le plus important distributeur de pneus de propriété canadienne, est reconnu pour son expertise et son service de niveau auprès des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des clients indépendants depuis plus de 40 ans. Dirigée par Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier, l'entreprise dont le siège social est situé à Montréal se spécialise aujourd'hui dans les services de distribution de pneus à valeur ajoutée. Groupe Touchette compte plus de 1 800 employés et est présent partout au Canada avec plus de 50 centres de distribution. Sous les bannières TireLink et DT Tire, Groupe Touchette dessert les concessionnaires automobiles ainsi que les détaillants de pneus indépendants. L'entreprise dessert également les consommateurs canadiens sous ses bannières de détail Tirecraft, Integra Tire, Signature Tire, Tireland/Ici Pneu, Tire Partners/Pneu Solutions, Pneu Select, MécaniPneu, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique, Pneus Bélisle et Touchette Motorsport. Pour plus d'information, visitez grtouchette.com ou la page LinkedIn .

SOURCE Groupe Touchette

For further information: Groupe Touchette, Anne-Marie Larochelle, Marketing Director, [email protected]