MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Groupe Touchette, le plus grand distributeur de pneus au Canada, est fier d'annoncer la nomination de Monsieur Aaron Ritter à titre de Vice-Président Associé, Transformation de la chaîne d'approvisionnement.

Groupe Touchette annonce l'arrivée de Aaron Ritter au poste VP Associé, Transformation de la chaîne d'approvisionnement Post this Groupe Touchette, le plus grand distributeur de pneus au Canada, est fier d’annoncer la nomination de Monsieur Aaron Ritter à titre de Vice-Président Associé, Transformation de la chaîne d’approvisionnement. (Groupe CNW/Groupe Touchette)

Avec une impressionnante carrière et une expertise reconnue dans la gestion et la transformation des chaînes d'approvisionnement, Aaron apporte une richesse d'expérience qui s'aligne parfaitement avec la vision stratégique de Groupe Touchette. Son arrivée marque une étape clé dans la réalisation des initiatives de transformation prévues au cours des prochaines années.

Francis Lalonde, Vice-Président, Chaîne d'approvisionnement chez Groupe Touchette, a partagé son enthousiasme pour cette nomination : «Je suis ravi qu'Aaron rejoigne Groupe Touchette. Son expertise exceptionnelle et son expérience en transformation stratégique correspondent parfaitement à nos ambitions pour les prochaines années. Je suis convaincu qu'il apportera une valeur significative à notre organisation et qu'il jouera un rôle déterminant pour nous faire atteindre de nouveaux sommets.»

Aaron Ritter est un leader reconnu pour son expertise en innovation, son leadership stratégique et sa capacité à mener des transformations majeures au sein d'organisations complexes. Il a occupé des postes clés chez Walmart Canada, où il a contribué à optimiser les opérations et à améliorer la performance globale. Fort d'une expérience approfondie en logistique et en transport au sein d'entreprises classées Fortune 500, Aaron excelle dans le développement d'équipes performantes et dans la mise en œuvre de solutions opérationnelles innovantes.

Groupe Touchette se réjouit de cette collaboration et est convaincu qu'Aaron jouera un rôle clé dans l'accélération de la croissance et de l'efficacité de ses opérations.

À propos de Groupe Touchette

Fondé par André Touchette en 1979, Groupe Touchette, le plus important distributeur de pneus de propriété canadienne, est reconnu pour son expertise et son service de niveau supérieur auprès des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des clients indépendants depuis plus de 40 ans. Dirigée par Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier, l'entreprise dont le siège social est situé à Montréal se spécialise aujourd'hui dans les services de distribution de pneus à valeur ajoutée. Groupe Touchette compte plus de 1 800 employés et est présent partout au Canada avec plus de 50 centres de distribution. Sous les bannières TireLink et DT Tire, Groupe Touchette dessert les concessionnaires automobiles ainsi que les détaillants de pneus indépendants. L'entreprise dessert également les consommateurs canadiens sous ses bannières de détail Tirecraft, Integra Tire, Signature Tire, Tireland/Ici Pneu, Tire Partners/Pneu Solutions, Pneu Select, MécaniPneu, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique, Pneus Bélisle et Touchette Motorsport. Pour plus d'information, visitez grtouchette.com ou la page LinkedIn.

SOURCE Groupe Touchette

Pour de plus amples renseignements : Groupe Touchette, Anne-Marie Larochelle, Directrice Marketing, [email protected]