MONTRÉAL, le 14 août 2024 /CNW/ - Groupe Touchette, le plus grand distributeur de pneus au Canada, est fier d'annoncer la nomination de Monsieur Francis Lalonde au poste de Vice-Président, Chaîne d'approvisionnement en date du 2 juillet 2024. Fort d'une vaste expérience en gestion des opérations, en distribution, en approvisionnement et en transport, M. Lalonde apporte des connaissances solides qui appuieront les objectifs de développement de la chaîne d'approvisionnement de Groupe Touchette et soutiendront la croissance continue de l'organisation.

Francis Lalonde a occupé plusieurs postes de haute direction au cours des vingt dernières années, notamment Vice-Président régional des Opérations, Québec et Atlantique de Sysco Canada, Vice-Président Transport de Wal-Mart Canada et Chef de la commercialisation chez KNNX. Originaire du Québec, il est titulaire d'un Baccalauréat en sciences politiques ainsi qu'une Maîtrise en Relations internationales de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Il a également obtenu un certificat exécutif en management et leadership du MIT Sloan School of Management ainsi qu'un certificat en Excellence des affaires de l'Université de la Californie, Berkeley.

« Francis détient un énorme atout, soit d'être en mesure d'aller sur le terrain et de rencontrer toutes les parties impliquées afin de produire une analyse juste de la situation et ultimement être en mesure de prendre les meilleures décisions pour l'organisation.» souligne Nicolas Touchette, Co-propriétaire et chef de la direction chez Groupe Touchette. « Il détient une excellente intelligence d'affaire et nous sommes convaincus qu'il saura soutenir notre croissance et nous préparer aux prochains défis à venir. » conclu-t-il.

Francis Lalonde a exprimé son enthousiasme à l'idée de se joindre à Groupe Touchette et a partagé son engouement quant aux opportunités à venir. « J'ai non seulement hâte de travailler en étroite collaboration avec la talentueuse équipe de Groupe Touchette, mais aussi de contribuer au succès d'une entreprise reconnue tant pour son expertise opérationnelle et son parcours inspirant que pour le grand respect démontré à ses employés. », a-t-il déclaré. Toute l'équipe de Groupe Touchette lui souhaite la bienvenue et beaucoup de succès dans ses nouvelles responsabilités.

À propos de Groupe Touchette Inc.

Fondé par André Touchette en 1979, Groupe Touchette, le plus important distributeur de pneus de propriété canadienne, est reconnu pour son expertise et son service de niveau supérieur auprès des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des clients indépendants depuis plus de 40 ans. Dirigée par Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier, l'entreprise dont le siège social est situé à Montréal se spécialise aujourd'hui dans les services de distribution de pneus à valeur ajoutée. Groupe Touchette compte plus de 1 800 employés et est présent partout au Canada avec plus de 50 centres de distribution. Sous les bannières TireLink et DT Tire, Groupe Touchette dessert les concessionnaires automobiles ainsi que les détaillants de pneus indépendants. L'entreprise dessert également les consommateurs canadiens sous ses bannières de détail Tirecraft, Integra Tire, Signature Tire, Tireland/Ici Pneu, Tire Partners/Pneu Solutions, Pneu Select, MécaniPneu, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique, Pneus Bélisle et Touchette Motorsport. Pour plus d'information, visitez grtouchette.com ou la page LinkedIn.

SOURCE Groupe Touchette

Pour de plus amples renseignements : Groupe Touchette, Anne-Marie Larochelle, Directrice Marketing, [email protected]