Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec ses partenaires provinciaux en santé publique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada pour enquêter sur une éclosion d'infections à l'hépatite A dans deux provinces : l'Alberta et la Saskatchewan.

Selon les conclusions de l'enquête à ce jour, la consommation de fraises biologiques fraîches importées est la source probable de l'éclosion. Bon nombre des personnes qui étaient malades ont déclaré avoir mangé des fraises biologiques fraîches avant que leur maladie ne survienne.

Ces fraises biologiques fraîches importées ont été achetées entre le 5 et le 9 mars 2022 dans les magasins Co-op en Alberta et en Saskatchewan et ne sont plus disponibles à l'achat au Canada.

Cependant, vérifiez votre congélateur pour ces fraises si vous les aviez achetées et congelées pour les manger plus tard. Ne mangez pas ces fraises. Jetez les fraises biologiques fraîches qui ont été achetées entre le 5 et le 9 mars 2022 dans les magasins Co-op en Alberta et en Saskatchewan. Si vous ne savez pas d'où viennent les fraises, jetez-les.

Si vous soupçonnez avoir été exposé à ces fraises biologiques ou si vous présentez des symptômes d'infection à l'hépatite A, consultez immédiatement votre fournisseur de soins de santé. La vaccination peut prévenir une infection à l'hépatite A si elle est administrée dans les 14 jours suivant l'exposition.

Cet avis de santé publique sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête.

Résumé de l'enquête

En date du 27 mai 2022, 10 cas d'hépatite A confirmés en laboratoire faisaient l'objet d'une enquête dans deux provinces : l'Alberta (4) et la Saskatchewan (6). Les personnes sont tombées malades entre le début et la mi-avril 2022. Les personnes qui sont tombées malades ont entre 10 et 75 ans. Quatre personnes ont été hospitalisées. Aucun décès n'a été signalé.

L'ACIA mène une enquête sur la salubrité alimentaire des fraises biologiques fraîches achetées entre le 5 et le 9 mars 2022 dans les magasins Co-op en Alberta et en Saskatchewan. À l'heure actuelle, aucun avis de rappel d'aliments n'est associé à cette éclosion.

Qui est le plus à risque

N'importe quelle personne peut devenir malade par infection de l'hépatite A. La plupart des personnes touchées se rétabliront pleinement, mais le risque de complications graves augmente avec l'âge, ainsi que chez les personnes touchées par des pathologies hépatiques sous-jacentes.

Quelqu'un pourrait être touché par l'infection à l'hépatite, sans pour autant devenir malade, ou présenter des symptômes, mais transmettre la maladie aux autres.

Ce que vous devez faire pour protéger votre santé

Vérifiez votre congélateur pour trouver ces fraises biologiques fraîches achetées entre le 5 et le 9 mars 2022 dans les magasins Co-op en Alberta et en Saskatchewan . Si vous les avez congelés pour les manger plus tard, ne les mangez pas. Jetez les fraises biologiques restantes. Si vous ne savez pas d'où viennent les fraises, jetez-les.

et en . Si vous les avez congelés pour les manger plus tard, ne les mangez pas. Jetez les fraises biologiques restantes. Si vous ne savez pas d'où viennent les fraises, jetez-les. Lavez et désinfectez les tiroirs, les étagères ou les contenants où les produits ont été entreposés à l'aide d'un désinfectant de cuisine (suivez les directives sur le contenant) ou préparez une solution d'eau de Javel dans un vaporisateur étiqueté (vous pouvez utiliser un ratio de 5 ml d'eau de Javel à 750 ml d'eau). et rincer à l'eau.

Si vous avez mangé ces fraises biologiques, si vous les avez achetées fraîches et congelées plus tard ou si vous présentez des symptômes d'hépatite A, consultez immédiatement votre fournisseur de soins de santé. La vaccination peut prévenir une infection à l'hépatite A si elle est administrée dans les 14 jours suivant l'exposition.

Se laver les mains avant et après avoir préparé ou mangé des aliments, et après avoir utilisé les toilettes ou changé les couches.

Si vous avez reçu un diagnostic d'hépatite A, ne préparez pas ou ne servez pas de nourriture ni de boissons aux autres.

Symptômes

Toutes les personnes infectées n'auront pas nécessairement de symptômes. Les symptômes sont plus susceptibles de se manifester chez les adultes que chez les enfants. Parmi les symptômes de l'hépatite A, mentionnons ceux qui suivent :

fièvre

urine foncée

perte d'appétit

fatigue (épuisement)

nausées et vomissements

crampes stomacales ou douleurs abdominales

jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc des yeux)

Après l'exposition au virus de l'hépatite A, les symptômes apparaissent généralement dans les 14 à 28 jours, mais peuvent se manifester après 50 jours.

Les symptômes durent généralement moins de deux mois. Les symptômes bénins peuvent durer d'une à deux semaines, tandis que les symptômes graves peuvent perdurer jusqu'à neuf mois.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les Canadiens contre les éclosions de maladies entériques.

L'Agence de la santé publique du Canada dirige le volet sur la santé humaine de l'enquête liée à cette éclosion et communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux afin de surveiller l'éclosion et de prendre des mesures concertées pour la combattre.

Santé Canada effectue des évaluations des risques pour la santé afin de déterminer si la présence de certaines substances ou de certains microorganismes dans les aliments constitue un risque pour la santé des consommateurs.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène des enquêtes sur la salubrité des aliments afin de trouver la source alimentaire possible de l'éclosion.

Renseignements épidémiologiques

La figure 1 est une courbe épidémiologique pour cette éclosion, qui illustre le nombre de cas par semaine. Ces renseignements sont utilisés par les enquêteurs sur les éclosions pour montrer quand les cas ont commencé quand ils ont atteint un sommet et quand leur nombre a diminué. Il peut s'écouler plusieurs semaines entre le moment où une personne tombe malade et le moment où la maladie est signalée et que des tests confirment l'existence d'un lien avec l'éclosion. Il y a des données sur 10 cas.

Renseignements supplémentaires

