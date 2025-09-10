/R E P R I S E -- Avis aux médias - Présentation des rôles d'évaluation foncière 2026-2027-2028 de l'agglomération de Montréal/

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal invite les membres des médias à la présentation des nouveaux rôles d'évaluation foncière de l'agglomération de Montréal pour les années 2026, 2027 et 2028 dans le cadre d'une séance de breffage technique destinée aux médias.

DATE : Mercredi 10 septembre 2025 LIEU : Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux

journalistes accrédités et ayant confirmé leur présence auprès de

[email protected]. HORAIRE: 9 h 30

Accueil des médias et remise des documents sous embargo aux journalistes

L'envoi des documents sous embargo se fera par courriel le 10 septembre à compter de 9 h 30 aux médias qui en feront la demande à l'adresse courriel [email protected]. Les documents remis et les informations seront sous embargo jusqu'à 11 h.

10 h à 11 h Séance de breffage technique destinée aux médias

Une présentation technique sera faite par la Direction de l'évaluation foncière du Service des finances et de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal. Elle sera suivie d'une période de questions des médias. Des fonctionnaires répondront aux questions de nature technique et administrative des journalistes. Veuillez noter que les enregistrements, les prises de photos et les citations ne sont pas permis durant la séance de breffage technique.

