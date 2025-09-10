Dépôt des rôles d'évaluation foncière de l'agglomération de Montréal pour 2026-2027-2028

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - L'évaluatrice de la Ville de Montréal et directrice de la Direction de l'évaluation foncière, France Mousseau, a déposé auprès des greffiers des 16 villes de l'agglomération de Montréal les rôles triennaux d'évaluation foncière 2026-2027-2028. Le rôle d'évaluation est le document dans lequel est indiqué, pour fins d'imposition foncière, les caractéristiques et la valeur de tous les immeubles du territoire d'une juridiction. Ces rôles seront en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Les valeurs inscrites aux rôles seront utilisées comme base d'imposition foncière pour les exercices financiers de 2026, 2027 et 2028. Le budget municipal annuel, adopté cet automne, déterminera précisément les mesures fiscales, les taux de taxes applicables et la variation des taxes municipales. Précisons qu'une augmentation de la valeur d'une propriété ne se traduira pas automatiquement par une augmentation équivalente du compte de taxes.

Faits saillants

La phase de croissance des valeurs, amorcée depuis le dépôt des rôles 2004, se poursuit avec le dépôt des rôles 2026-2027-2028. La hausse moyenne des valeurs liée à l'évolution du marché sur le territoire de l'agglomération de Montréal est de l'ordre de 12,2 % par rapport à celles inscrites aux rôles précédents, ce qui témoigne d'une croissance modérée.

La valeur totale des 514 614 unités d'évaluation inscrites aux rôles 2026-2027-2028 de l'agglomération de Montréal atteint 610,1 G$. Cela représente une croissance de l'assiette fiscale de 83,8 G$ depuis le dépôt des rôles 2023-2024-2025, dont la valeur totale était de 526,3 G$ au moment de leur dépôt. Cette croissance découle de l'effet combiné de l'ajout de nouveaux bâtiments ou d'améliorations aux bâtiments existants et de l'évolution du marché entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2024.

En résumé, pour le territoire de l'agglomération de Montréal, la valeur des immeubles résidentiels de cinq logements ou moins a augmenté en moyenne de 9,6 %, alors que celle des immeubles de 6 logements ou plus a progressé légèrement de 10,9 %. Les immeubles non résidentiels affichent, quant à eux, une augmentation moyenne de 19,4 % et où l'on retrouve une plus grande disparité. C'est dans la catégorie des immeubles industriels que l'on retrouve la plus importante progression de valeurs, avec une croissance de 39 %, témoignant d'une résilience du secteur, malgré les incertitudes économiques. Contrairement aux immeubles à bureaux, ceux-ci ont subi une baisse marquée de 8,2 %, principalement attribuée par une augmentation du taux d'inoccupation. En revanche, les centres commerciaux ont progressé de 4,4 % et les artères commerciales, réparties sur l'ensemble du territoire, ont connu aussi une croissance, soit de 17 %, portée par le dynamisme des établissements locaux.

Agglomération

L'agglomération de Montréal est composée de 16 municipalités liées, dont la Ville de Montréal. La variation moyenne des valeurs est de 12,2 %. C'est Montréal-Est qui affiche la plus forte hausse de valeurs, en raison de son vaste parc d'immeubles industriels, dont la valeur a enregistré une progression d'un peu plus de 33 %. Senneville et Baie-D'Urfé affichent une variation supérieure à 20 %. Dorval et Sainte-Anne-de-Bellevue affichent, quant à elles, une hausse supérieure à 15 %.

Les plus faibles augmentations de valeurs sont observées majoritairement au centre de l'île, à Westmount, Mont-Royal, Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest, tout comme Beaconsfield et Dollard-des-Ormeaux, qui affichent des variations inférieures à la moyenne de l'agglomération. Cette modération dans l'évolution des valeurs s'explique en partie par le fait que plusieurs de ces villes présentent déjà des niveaux de valeur foncière élevés.

Ville de Montréal et arrondissements (pour toutes catégories d'immeubles)

Quant à la variation des valeurs dans les divers arrondissements de Montréal, on retrouve les hausses les plus importantes dans les arrondissements d'Anjou, de 22,6 % et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, de 21,3 %. La plupart des arrondissements, à l'exception de Ville-Marie, affichent une hausse de valeurs se situant entre 9 % et 20 %. Ville-Marie se distingue par une hausse moyenne des valeurs de 5,8 %, en raison d'une augmentation marquée du taux d'inoccupation des immeubles de bureaux, qui représentent une part importante du parc immobilier de l'arrondissement. Il est important de souligner que pour les autres catégories d'immeubles, celles-ci affichent une progression favorable.

Confection du rôle et valeur de votre propriété

L'évaluation foncière est une compétence d'agglomération et la Ville de Montréal est l'organisme responsable de l'évaluation pour l'ensemble des villes de l'agglomération. Le mandat de confectionner, défendre et tenir à jour les rôles d'évaluation est confié à la Direction de l'évaluation foncière du Service des finances et de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal.

Les rôles 2026-2027-2028 ont été préparés conformément à la Loi sur la fiscalité municipale et aux règlements qui en découlent, avec l'objectif de déterminer la valeur réelle d'une propriété. Pour ce faire, l'évaluatrice tient compte de l'état et de l'utilisation de l'unité d'évaluation, ainsi que des conditions du marché immobilier, telles qu'elles existaient 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation. Pour le rôle 2026-2027-2028, cette date de référence correspond au 1er juillet 2024.

La valeur inscrite au rôle correspond à la valeur réelle de la propriété, soit sa valeur d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence. Autrement dit, il s'agit du prix le plus probable que pourrait payer un acheteur pour une propriété lors d'une vente de gré à gré.

Consultation du rôle foncier

Les rôles d'évaluation foncière 2026-2027-2028 sont disponibles pour consultation en ligne sur Montréal.ca. Ils peuvent également être consultés à votre hôtel de ville, à votre bureau d'arrondissement et à notre bureau de la Direction de l'évaluation foncière.

