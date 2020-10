Problème

La société Sunstar Americas, Inc. rappelle cinq lots de son rince-bouche anti-gingivite délivré sur ordonnance, GUM Paroex, car les résultats des tests qu'elle a effectués ont révélé la présence de Burkholderia lata.

Burkholderia lata est une bactérie multirésistante qui a un potentiel élevé de provoquer de graves infections respiratoires et autres chez les patients qui souffrent d'une maladie sous-jacente comme la fibrose kystique et la granulomatose chronique ou qui sont immunodéficients (comme certaines personnes âgées, les personnes séropositives et les patients cancéreux sous chimiothérapie ou hémodialyse).

Les patients hospitalisés qui ont des cathéters, qui sont sous ventilation mécanique ou qui se trouvent dans l'unité de soins intensifs risquent de contracter des infections graves et potentiellement mortelles s'ils sont exposés à cette bactérie par un produit contaminé.

Les personnes dont le système immunitaire est sain et qui utilisent le produit contaminé risquent de développer une infection nécessitant un traitement aux antibiotiques.

GUM Paroex est un rince-bouche anti-gingivite homologué et délivré sur ordonnance, que l'on utilise entre les visites chez le dentiste pour traiter la gingivite modérée à grave et pour contrôler les saignements dus à une inflammation gingivale. Au Canada, ce produit est distribué aux patients par les cliniques dentaires et dans les pharmacies.

Santé Canada surveille l'efficacité du rappel de la compagnie ainsi que la mise en œuvre de toute mesure corrective et préventive nécessaire.

Ce que les consommateurs doivent faire

N'utilisez pas de produit de rinçage portant l'un des numéros de lot figurant dans le tableau des produits affectés ci-dessous.

Consultez immédiatement votre fournisseur de soins si vous avez pris ce produit et que vous souffrez de problèmes respiratoires ou d'autres troubles médicaux.

Signalez tout effet indésirable d'un produit de santé ou toute plainte à Santé Canada .

Produits concernés

Société Nom du produit ou de l'ingrédient actif DIN Concentration Lot Expiration Sunstar Americas, Inc. GUM Paroex 02384272 0,12 % de gluconate de chlorhexidine C177GS 31 juillet 2022 C177GT 31 juillet 2022 C177GU 31 juillet 2022 C219DH 31 août 2022 C219DJ 31 août 2022

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]