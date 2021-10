OTTAWA, ON, le 14 oct. 2021 /CNW/ - Le 12 octobre 2021, les États-Unis ont annoncé (en anglais seulement) qu'en novembre, ils commenceront à autoriser les voyageurs canadiens entièrement vaccinés à entrer aux États-Unis aux points d'entrée terrestres et de traversiers pour des raisons discrétionnaires (non essentielles), comme le tourisme.

L'Agence des services frontaliers du Canada tient à rappeler aux voyageurs que les mesures frontalières demeurent en place pour les voyageurs qui entrent ou reviennent au Canada et qu'ils doivent s'informer et comprendre leurs obligations au moment de planifier leur voyage.

Les voyageurs devraient vérifier s'ils sont autorisés à entrer au Canada et s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée avant de se rendre à la frontière.

Les voyageurs entièrement vaccinés qui viennent au Canada doivent subir le test moléculaire de dépistage de la COVID-19 obligatoire avant leur arrivée et soumettre leurs informations obligatoires, y compris leur preuve numérique de vaccination en anglais ou en français, en utilisant l'outil gratuit ArriveCAN (application ou site Web) dans les 72 heures précédant leur arrivée au Canada. Les tests d'antigènes, souvent appelés « tests rapides », ne sont pas acceptés. Les voyageurs entièrement vaccinés qui sont autorisés à entrer au Canada continuent d'être soumis à des tests de dépistage obligatoires aléatoires à leur arrivée.

Pour de brefs voyages de moins de 72 heures, les citoyens canadiens, les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens, les résidents permanents et les personnes protégées qui se rendent aux États-Unis sont autorisées à faire leur test moléculaire préalable à l'arrivée avant de quitter le Canada. Si le test a été effectué plus de 72 heures avant qu'ils ne rentrent au Canada, ils devront subir aux États-Unis un nouveau test moléculaire de dépistage préalable à l'arrivée.

Les voyageurs non vaccinés ou partiellement vaccinés qui sont autorisés à entrer au Canada doivent continuer à respecter les exigences en matière de tests moléculaire de dépistage de la COVID-19 avant l'arrivée, à l'arrivée et au 8e jour, et se mettre en quarantaine pendant 14 jours.

Tous les détails sur les mesures actuellement en vigueur pour les voyageurs entrant ou revenant au Canada sont disponibles en ligne : COVID-19 : Voyages, dépistage, quarantaine et frontières.

Les questions sur les exigences sanitaires et d'entrée aux États-Unis devraient être adressées au Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

